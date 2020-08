Giornata del sacrificio del lavoro italiano nel mondo 2020

MANOPPELLO – Il prossimo sabato 8 agosto si celebra la “Giornata del sacrificio del lavoro italiano nel mondo”, istituita in memoria della tragedia di Marcinelle, avvenuta l’8 agosto 1956 nella miniera di carbone del “Bois du Cazier” in Belgio, dove persero la vita 262 minatori di diverse nazionalità, in gran parte migranti italiani, fra cui moltissimi abruzzesi, anche nativi della provincia di Pescara.

Il Governo italiano ha voluto ricordare i nostri connazionali caduti sul lavoro in patria ed all’estero e, in osservanza dei valori richiamati dall’art.1 della Costituzione, ha invitato le amministrazioni pubbliche e le Organizzazioni di categoria ad onorare la memoria, in tale data. Un evento commemorativo della tragedia di Marcinelle si terrà presso il Comune di Manoppello sabato 8 agosto, al quale prenderà parte anche il Prefetto di Pescara.