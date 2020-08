Alla base della decisione ragioni di sicurezza. Ogni anno l’evento si articola in una settimana di iniziative culturali e di spettacolo

LANCIANO – Per la prima volta é stata annullata a Lanciano la rievocazione storica del ‘Mastrogiurato’, manifestazione che quest’anno avrebbe compiuto 39 anni. La solenne cerimonia dell’investitura e l’intera settimana medievale, compreso il mercato internazionale, sono state annullate per ragioni di sicurezza.

Il presidente Danilo Marfisi ha dichiarato che non avrebbe mai voluto una situazione del genere ma quando si tratta di salute pubblica non ci sono argomenti che tengano. Fino alla fine si é cercato di trovare una soluzione che salvasse la manifestazione. Dopo incontri con forze dell’ordine e Comune è emersa la necessità di non utilizzare piazza Plebiscito, ma di confinare tutto, anche la cerimonia d’investitura del Mastrogiurato, alle Torri Montanare, con pubblico ridotto a 150 persone. Poi si è deciso l’annullamento.

La rievocazione storica

Dal 1981, l’Associazione Culturale “Il Mastrogiurato” si è fatta promotrice della Rievocazione Storica dell’Investitura del Mastrogiurato: una manifestazione che si è saldamente radicata nel cuore dei lancianesi e di tutto il numerosissimo pubblico che ogni anno assiste alla cerimonia ed alle iniziative collaterali. L’evento si articola, dall’ultima domenica di agosto alla prima domenica di settembre, in una settimana di iniziative culturali e di spettacolo e comprende: due cene medioevali ispirate alla Panarda (slow food), fiera medievale, taverne, concerti di musica antica, spettacoli teatrali, teatro di strada, giocolieri, cavalieri e combattenti, danzatrici, trampolieri, falconeria, sbandieratori e culmina nell’imponente Corteo Storico della prima domenica di settembre. In quel giorno si celebra la solenne cerimonia di investitura del Mastrogiurato con un corteo composto da oltre 700 figuranti in costume d’epoca – provenienti da molte città italiane ed estere – che si snoda lungo il percorso tramandato dagli storici.

La rievocazione storica del Mastrogiurato ha ottenuto molti, significativi, riconoscimenti: è stata indicata come “manifestazione di interesse regionale” dalla Regione Abruzzo; ha ottenuto il Patrocinio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Senato della Repubblica; ha partecipato a diverse trasmissioni RAI di cui alcune su Rai International e Mediaset. Particolarmente graditi sono stati gli inviti a manifestazioni italiane (Roma, Milano, Modena etc.) e all’estero: Stoccarda, New York in occasione del Columbus Day (1996 e 2007), Visegràd e Budapest in Ungheria, Parigi al Salone Mondiale del Turismo, Sighisoara in Romania, il Castello di Predijama in Slovenia; Riedenburg in Germania.

