Festival Argentino, a San Salvo Marina la 1° edizione: ecco quando

Sul lungomare di San Salvo Marina, dal 14 al 16 agosto, per la prima volta in città tradizioni, sapori e musica dell’America Latina

SAN SALVO (CH) – Sapori e musica sudamericana a San Salvo Marina dal 14 al 16 agosto. Per la prima volta in città il “Festival argentino – Diego la Plancha”. Dalle ore 19.00 in poi sul lungomare Cristoforo Colombo (all’altezza del lido dell’hotel Milano accanto al porto turistico) si potranno degustare i piatti tipici della tradizione argentina, tra i quali l’immancabile ‘asado’, e intrattenersi con musica e tanto altro. Solo il giorno di Ferragosto si partirà alle ore 12.00 con una grande grigliata non stop fino alla sera.

All’iniziativa, organizzata da Circus Eventi, saranno applicate tutte le accortezze anti Covid con distanziamento e sanificazione degli spazi.

Tanta musica con tango argentino selezionato dal tdj Sallu – il 14 e il 15 – mentre il sound dei Juan Loco intratterrà l’ultima serata. Per i più piccoli invece ci sarà Sky T Robot, un gigante alto 3 metri, unico nel suo genere, con il quale i bambini potranno giocare e scattarsi foto.

Il festival, ricco di tradizioni, gusto e sapori, fa parte di un tour itinerante riproposto in diverse città italiane.