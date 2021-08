Massimo Ussia é il nuovo Presidente dell’Associazione Culturale Antikytera

L’associazione è nata nel gennaio 2020 grazie al contributo di alcuni professionisti celanesi interessati alle varie tematiche culturali

CELANO – E’ Massimo Ussia il nuovo Presidente dell’Associazione Culturale Antikytera di Celano, eletto nel corso dell’ultimo Consiglio Direttivo tenutosi nei giorni scorsi.

“L’associazione è nata nel gennaio dello scorso anno – dice Ussia – grazie al contributo di alcuni professionisti celanesi interessati alle varie tematiche culturali, ma le note vicende legate alla pandemia purtroppo non ci hanno consentito di poter svolgere alcuna attività. Ora guardiamo con cauto ottimismo al futuro ed abbiamo intenzione di programmare, pur con tutte le cautele del caso, una serie di iniziative che metteremo a disposizione della comunità celanese e non solo.”

“L’associazione – conclude il Presidente – nasce apartitica, ma non apolitica, non ha scopo di lucro e svolge anche attività mirate ad una crescita culturale e sociale cercando di raggiungere l’obiettivo della promozione, della diffusione e della valorizzazione dell’arte e della cultura in ogni sua forma ed espressione, attraverso eventi multimediali, incontri culturali, convegni, tavole rotonde e seminari ”.