I consulenti del lavoro si incontrano a Chieti: ecco quando

CHIETI – Lunedì 19 febbraio i consulenti del lavoro si incontreranno a Chieti per parlare di lavoro e delle principali novità introdotte dalla Legge n. 85/2023 e dalla Legge di bilancio 2024. Parteciperanno al convegno Nicola De Laurentis, presidente provinciale dei Consulenti del lavoro di Chieti e coordinatore della Consulta regionale, Lucia Scarpone, presidente del consiglio regionale Ancl, Michele Borgia, presidente della BCC Abruzzese Cappelle sul Tavo, Rosario De Luca, presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro e Michele Donati, esperto della Fondazione studi Consulenti del lavoro.

Tra gli argomenti che verranno trattati: l’assegno di inclusione, i contratti a termine, la semplificazione degli oneri informativi in fase di instaurazione del rapporto, gli incentivi all’occupazione giovanile, l’esonero Ivs (invalidità, vecchiaia e superstiti), i fringe benefit, la tassazione dei premi di risultato per l’anno 2024, le misure a favore delle lavoratrici madri e della genitorialità e le principali novità in tema di ammortizzatori sociali e pensioni.

L’incontro si terrà nella sala meeting dell’Uci Cinemas Megalò, in contrada Santa Filomena, dalle ore 9.00 alle 13.00.