“Marziani a San Vito” a San Vito Chietino: ecco quando

Venerdì 6 agosto appuntamento con “Marziani…a San Vito”, libri e letteratura per tutti nel centro storico di San Vito Paese

SAN VITO CHIETINO – A San Vito (CH) venerdì 6 agosto, OL//OFFICINE LETTERARIE Pescara – Centro studi, ricerca e promozione letteraria, progetto NAC – Narratori Abruzzesi Contemporanei, progetto VoltapagineFest/letteratura e nuove socializzazioni presentano “Marziani… a San Vito – libri e letteratura per tutti” presso Teatro Due Pini (San Vito paese centro storico). Doppio appuntamento: pomeridiano dalle 18 per bambini e ragazzi e serale dalle 21,20 per tutti. Un luogo all’aperto, salubre, accogliente, nel bellissimo centro storico di San Vito (CH) paese.

Beniamino Cardines, ideatore e direttore culturale: “La letteratura aiuta a vivere e ad affrontare meglio la vita, è come una buona riserva di cibo, in questo caso nutrimento interiore, esperienza e conoscenza. Promuoviamo la letteratura contemporanea abruzzese auspicando una crescita culturale diffusa, allargata, democratica. Ci piace immaginare un libro tra le mani di chiunque e alla portata di tutti. Gli autori e le autrici che presentiamo, alcuni giovanissimi, sono scrittori e scrittrici di grande talento che con la loro presenza sul territorio abruzzese contribuiscono alla diffusione della lettura e della cultura letteraria”.

“Marziani… a San Vito – libri e letteratura per tutti” ospiti: Beniamino Cardines, Rosetta Clissa, Claudio Spinosa, Caterina Franchetta, Lucia Magistro, Lorenzo Marsicola, Diomira Gattafoni, Michele Di Virgilio. Un progetto che promuove il decentramento culturale portando la cultura letteraria verso una condivisione più diffusa e dentro la dimensione quotidiana.

Programma:

dalle 18 alle 19,30 (bambini e ragazzi) letteratura e coscienza ecologica – laboratorio di scrittura creativa e letture con Beniamino Cardines (scrittore, giornalista, blogger) e “Le avventure di Plastica 1/L’inizio delle cose” LFA Publisher 2019 – già Romanzo vincitore del Premio Letterario Nazionale “Luigi D’Amico 2019” nella sezione Letteratura Ragazzi, e Menzione D’Onore alle “Residenze Gregoriane 2019”. “Le avventure di Plastica 2/Cose molto pericolose” LFA Publisher 2020.

dalle 21,20 (per tutti) “Notte della Poesia/4” letture e interviste con alcune delle voci più interessanti della letteratura abruzzese contemporanea con Rosetta Clissa, Claudio Spinosa, Caterina Franchetta, Lucia Magistro, Lorenzo Marsicola, Diomira Gattafoni, Michele Di Virgilio, Beniamino Cardines. Come già con “PRESENTE!”, “MARZIANI… dal parrucchiere” e “MARZIANI… on the beach” il progetto è pensato per promuovere e sostenere la letteratura, l’editoria e gli autori-autrici abruzzesi contemporanei. Crediamo nella letteratura come portatrice di valori umani condivisi. Valori che hanno radici profonde e cuore nella cultura della relazione, del dialogo, del confronto. Valori che costruiscono l’irrinunciabile dimensione sociale a cui ogni cittadino e cittadina dovrebbe tendere.

Prossimi appuntamenti: il 10-11-12 agosto con “Marziani a Bolognano – letteratura e nextgen” e il 21 agosto a Bolognano “Notte del Libri”.