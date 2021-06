Marziani … on the beach 2021 a Pescara: il programma completo

PESCARA – Presentato questa mattina il progetto sostenuto dal Comune su iniziativa di OL//Officine Letterarie. Un luogo innovativo di studio e ricerca, centro per promuovere la cultura letteraria sul territorio. E nel contempo, creare relazioni, confronti, vitalità sulla letteratura, i libri e il mondo dell’editoria, dell’informazione, della comunicazione, della cultura.

Da questo “cuore progettuale” è nata una programmazione, ovvero “Marziani… on the beach – la letteratura come non l’avete mai incontrata” – libri – scrittori – provocazioni letterarie, una serie di appuntamenti che si terranno da mercoledì 30 giugno, quindi il 7-14-21-28 luglio, e infine il 4 agosto 2021, dalle ore 18 presso lo stabilimento balneare Aretusa Lungomare Pescara Sud (Via Papa Giovanni XXIII n.63). Ma gli appuntamenti si snoderanno anche nei centri del Pescarese.

Un luogo all’aperto, informale, accogliente ha dichiarato il direttore artistico della rassegna, Beniamino Cardines – per reinventare l’idea di salotto letterario. Ospiteremo autori e autrici, editori, e tutta la vivacità della letteratura abruzzese contemporanea. Ma si arriva fin qui con un percorso di progettazione fecondo culturalmente già iniziato qualche anno fa con altre manifestazioni come

“Ooops! Scrittori Speciali” (scrittura creativa e disabilità) nel 2019, solo per fare un esempio. Con “Marziani” restiamo nel solco del “Progetto NAC – Narratori Abruzzesi Contemporanei” – e di “VoltapagineFest/letteratura e nuove socializzazioni”

Sono intervenuti in conferenza stampa questa mattina il sindaco Carlo Masci, il primo cittadino del Comune di Bolognano, Guido Di Bartolomeo, l’assessore alla Cultura Mariarita Paoni Saccone, il consigliere comunale Adamo Scurti, il vicepresidente della Fondazione Museo delle Genti d’Abruzzo, Luigi Di Alberti e Beniamino Cardines.

La nostra scelta fin dall’inizio è stata quella di favore la crescita culturale della nostra città – ha detto il sindaco Carlo Masci – perché crediamo che questo sia l’antitodo migliore contro la perdita dei valori civili e dello spirito di appartenenza alla comunità. E l’iniziativa che presentiamo qui oggi ha proprio questo significato, perché sostiene scrittori e narratori emergenti e non si apre solo alla cultura ufficiale, ma ricerca tutte le forme di sviluppo della conoscenza.

L’assessore alla Cultura Mariarita Paoni Saccone ha ringraziato il personale della struttura comunale “che si è messo a disposizione affinché l’associazione Officine Letterarie potesse cogliere questo ulteriore momento di attività con la possibilità di parlare di letteratura a due passi dal mare. Oltretutto annuncio che verrà data disposizione affinché il progetto Officine Letterarie, e quindi l’Associazione Istituto Bibliodrammatica che lo organizza, possa usufruire di una spazio presso l’Aurum, la Sala Michelucci, dove poter dar vita a laboratori culturali, nei mesi di luglio, agosto e settembre, con due incontri settimanali, il lunedì e il giovedì, la mattina o il pomeriggio, secondo le disponibilità della struttura Aurum. Il concetto è infatti quello della Letteratura come “arte”, capace di intercettare, esprimere e compendiare ciò che rappresenta la quotidianità della vita, ciò che poi si trasforma in narrazione attraverso il processo di scrittura e di rielaborazione creativa della realtà stessa”.

Il consigliere Adamo Scurti ha parlato delle origini del progetto: “Negli ultimi due anni ci siamo accorti come a Pescara esista una realtà importantissima di nuclei giovanili che operano nelle cultura e che spesso non trovano luce. L’idea è stata proprio quella di creare un laboratorio aperto a questi ragazzi, che per ora sarà presso l’Aurum, dove, fino a settembre, questi giovani potranno esprimersi. Sono questi gli strumenti per orientare la vita dei giovani in modo corretto. Grazie quindi a Beniamino Cardines e al personale del nostro Comune. Personalmente credo molto nei giovani e nelle loro potenzialità, che vanno ben oltre certi stereotipi contemporanei”.

Il sindaco del Comune di Bolognano, Guido Di Bartolomeo, che patrocina a sua volta la manifestazione, ha affermato che nel centro dell’entroterra di Pescara c’è grande mobilitazione per le tappe che riguarderanno anche la provincia.

Per Luigi Di Alberti, vicepresidente della Fondazione Museo delle Genti D’Abruzzo, “è importante che le istituzioni culturali si aprano al territorio e non si arrocchino su posizioni esclusive. La divulgazione della cultura impone infatti non solo di aprire i nostri spazi e, nel caso del Museo delle Genti d’Abruzzo, ci sono ad esempio l’auditorium Petruzzi e la Sala Favetta, ma di coinvolgere tutte le realtà presenti perché noi non ci rivolgiamo certamente solo a Pescara e alla sua provincia ma all’intero Abruzzo”.

Di seguito il programma di “Marziani … on the beach – la letteratura come non l’avete mai incontrata”:

30 giugno: letteratura e società

-Luca Pompei (“Come gli alberi spogliati ad Aprile” Masciulli Edizioni, 2020)

-Lucia Magistro (“Solo l’amore” Aletti Editore, 2019)

-Tiziana Iozzi (“Amati o Amàti, questione d’accento” Masciulli Edizioni, 2021)

-Simona Novacco (“Guerra bambina” Edizioni La Gru, 2018)

7 luglio: letteratura e storia di storie

-Licio Di Biase (“Il processo a Carmela” Tabula Fati, 2018)

-Piko Cordis (“Il cerca storie” Costa Edizioni, 2020)

-Federica Vicino (“Protocollo J” Zona Contemporanea, 2019)

-Carlo Barbarossa (“Troni amari” PAV Edizioni, 2019)

-Valeria Masciantonio (“Donne di gesso” Ensemble Edizioni, 2019)

14 luglio: letteratura e nextgen

-Beniamino Cardines (“Le avventure di Plastica 2/Cose molto pericolose” LFA Publisher, 2020)

-Almanacca (“Angelo da battaglia” La Ragnatela Edizioni, 2019)

-Andrea Verrocchio (“Le idi di marzo” Masciulli Edizioni, 2021)

-Michele Di Virgilio (“L’Archepanthos” Mondo Nuovo Edizioni, 2021)

-Monica Ferri (prof) – Sandro Aceto, artista

21 luglio: letteratura e valori umani

-Angela Curatolo (direttrice de “Il Giornale di Montesilvano” e di “Zaffiro Magazine”)

-Massimo Galante (“Il Rifugista” Edizioni IlViandante, 2021)

-Lucia Guida (“Come gigli di mare tra la sabbia” Alcheringa, 2021)

-Katia Agata Spera (“Non sono io quell’uomo” Edizioni IlViandante, 2020)

28 luglio: letteratura e territori

-Luisa Gasbarri (“Il male degli angeli” Baldini&Castoldi, 2020)

-Gaetano Basti e Viviana Farinelli (Edizioni Menabò/D’Abruzzo)

-Paolo Sanelli (“I miei sogni sono stati tutti sulla Maiella” Edizioni Menabò, 2015)

-Cristiano Zuccarini (“Il Purgatorio di Dante in graphic novel” Chiaredizioni, 2019)

-Gabriele Di Camillo (“Il risveglio di Bruno” Tabula Fati, 2017)

-Raffaella Bonazzoli, artista

4 agosto: letteratura è poesia

-Barbara De Filippis (“La chioma del vento” Le Mezzelane Casa Editrice, 2019)

-Rosetta Clissa (“L’ignorante non parla” LFA Publisher, 2020)

-Caterina Franchetta (“La parlatura parlate” Edizioni Tre puntini di sospensione, 2018)

-Manuela Di Dalmazi (“Ė tempo di disobbedire…” LFA Publisher, 2020)

-Claudia Ruscitti (“E una luce piove” VJ Edizioni, 2021)

-Claudio Spinosa (“Il big bang del Satiro ” Il Virgulto Poetico, 2021)

-Giovanna Ferri (“Gli amori sbagliati” Masciulli Edizioni, 2020)

-Mirco Pavoni (“Erotica” Tabula Fati, 2020)

-Lucio Vitullo (“Tutto in un abbraccio (per sempre)” Ianieri Edizioni, 2019)

-Beniamino Cardines, performer – Daniela D’Incecco, artista