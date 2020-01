Martinsicuro, controlli nei luoghi della movida: multata una 21enne

MARTINSICURO (TE) – Continuano, in ambito nazionale, i controlli dei Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro. Nella circostanza i Carabinieri del NIL di Teramo, nel prosieguo dell’attività ispettiva eseguita in collaborazione con la Stazione Carabinieri di Martinsicuro, nell’ambito del “servizio di controllo in campo nazionale night club, pub, sale bingo, internet-point, e ritrovi” hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo C. S., 21enne, residente a Macerata, amministratrice di una Discoteca/Night Club di Martinsicuro, perché ritenuta responsabile della violazione in tema di organizzazione dell’orario di lavoro, per non avere sottoposto a visita medica preventiva e periodica ai fini dell’idoneità al lavoro notturno quattro lavoratori dipendenti.

Nella circostanza sono state comminate ammende per poco più di €uro 4.000,00.