CHIETI – Nei giorni scorsi è stato completato l’assetto della Conferenza abruzzese delle Donne Democratiche. La Conferenza delle Donne del Pd della provincia di Chieti ha eletto Rapa Marta Portavoce provinciale della Conferenza delle Democratiche, insieme a lei Francesca Cermignani per Pescara, Maria Fatima Di Giovannantonio per Teramo e Teresa Nannarone per L’Aquila. Alla riunione in videoconferenza per l’elezione della provincia teatina hanno partecipato anche alla l’europarlamentare Pina Picierno, da sempre in prima linea sul tema delle donne e sempre vicina a tutte le tematiche abruzzesi, il Segretario Provinciale Gianni Cordisco e Lorenza Panei, Coordinatrice e Portavoce Regionale Democratiche d’Abruzzo,

Avvocato e mamma di un bimbo di quasi 3 anni, Marta Rapa vive a Francavilla al Mare ed è attiva politicamente sul territorio da un periodo relativamente breve, un lustro, nel quale ha messo a disposizione della comunità passione, competenza e dedizione. “E’ un onore per me essere Portavoce provinciale della Conferenza delle donne, uno strumento preziosissimo per affrontare tanti temi da sempre cari a tutte le donne democratiche e produttivo di idee concrete, progetti e iniziative, senza dimenticare l’aspetto comunicativo, molto importante in questo tempo”, le parole di Marta Rapa.

“C’è tanto lavoro da fare e tra le priorità reputo dirimente affrontare l’aspetto che riguarda l’ambito lavorativo e l’occupazione femminile. Vi è una seria difficoltà a trovare o a rendere possibile l’occupazione femminile perché di fatto i servizi di conciliazione dei tempi di vita (lavorativa/familiare) sono ancora troppo insufficienti, con la conseguenza che molte donne si vedono costrette a rinunciare a cercare un lavoro o a licenziarsi per occuparsi della famiglia. Per le donne che un lavoro ce l’hanno, invece, vi è un altro fattore di discriminazione altrettanto importante: la disparità salariale. I dati ci dicono che a parità di mansioni una donna guadagni nettamente di meno rispetto ad uomo. Al riguardo, una iniziativa concreta ed importante è certamente quella avviata dalla nostra Europarlamentere Pina Picierno che si chiama “Il Giusto Mezzo”, una proposta finalizzata ad intercettare il 50% dei fondi del Recovery per sostenere l’occupazione delle donne. Un altro aspetto importante sul quale è opportuna una riflessione è certamente quello che riguarda la violenza sulle donne, aspetto anch’esso duramente aggravato dalla situazione di pandemia.

Sul punto si è fatto e si sta facendo molto, ma nella lotta contro la violenza di genere bisognerà assolutamente intervenire con azioni concrete e concertate a più livelli. Un terzo aspetto sul quale vorrei soffermarmi è quello che riguarda la parità di genere in politica e in ogni altra forma di organizzazione in cui è possibile fare carriera e crescere. Troppo spesso le donne che scelgono di fare politica o una carriera di altro tipo si trovano davanti un muro, il muro del pregiudizio. Siamo preparate, competenti, abbiamo spirito di abnegazione e dedizione, lavoriamo 10 volte di più rispetto agli uomini ma non ci è consentito arrivare in alto. Su questo, a mio avviso, bisognerà lavorare molto, soprattutto partendo dalle nuove generazioni, non possiamo correre il rischio che le giovani donne che vogliono fare le amministratici o una carriera politica vi rinuncino in partenza.

Abbiamo la grande fortuna di avere anche nella provincia di Chieti amministratrici capaci e di grande valore, che alle prossime amministrative potranno essere protagoniste anche di candidature apicali, che rappresentano un valore aggiunto e che saranno fondamentali nelle battaglie che quotidianamente porteremo avanti ad ogni livello. Ringrazio per la fiducia accordatami, che cercherò di ripagare con il lavoro e la condivisione di obiettivi e percorsi per raggiungerli”. C’è molto da fare ma il coraggio, la passione e le competenze non mancano di certo.