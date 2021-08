Mars Ensemble Trio in concerto a Rovere: ecco quando

Chiara Tarquini, Valentina Di Marco e Paolo Giordano in concerto a Rovere l’11 agosto, nella Chiesa Madonne delle Grazie

ROVERE– Il Mars Ensemble riparte dalla Marsica. Il trio – composto da Chiara Tarquini (soprano), Valentina Di Marco (pianista) e Paolo Giordano (clarinettista) – sarà in concerto a Rovere l’11 agosto, dalle ore 21, nella Chiesa Madonne delle Grazie.

L’evento stato fortemente voluto ed è organizzato dall’Associazione culturale “Il Castello”.

“Avendo ricevuto l’invito dell’associazione a tenere un concerto a Rovere – spiega il soprano Tarquini – ho deciso di organizzare l’evento con la collaborazione degli altri due musicisti di Mars Ensemble. Infatti, pur essendo stata ospite dei roveresi diverse volte in passato, non go avuto modo finora di presentare il trio, che intendo ora far conoscere agli abitanti e ai turisti che hanno sempre partecipato con grande entusiasmo alle mie iniziative musicali”.

Si preannuncia un evento di grande musica, che spazierà dall’opera lirica, alle romanze fino alle colonne sonore di Morricone e ai compositori contemporanei.

Il Mars Ensemble Trio nasce nel 2018 e annovera una vasta attività concertistica, oltre a collaborazioni con importanti attori del panorama italiano come Edoardo Sivaro e Milo Vallone.

Ingresso su prenotazione, nel rispetto delle vigenti normative anti Covid.