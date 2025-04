Marina Marinucci primo Presidente donna del’OdG Abruzzo

L’AQUILA – Oggi, un importante capitolo della storia dell’Ordine dei Giornalisti d’Abruzzo si è scritto con la storica elezione di Marina Marinucci come prima presidente donna. Questo evento, avvenuto durante la prima seduta del nuovo Consiglio regionale ad Aquila, segna un passo significativo verso la parità di genere e l’inclusione nel campo del giornalismo. Alla seduta hanno partecipato anche i consiglieri nazionali neo eletti Stefano Pallotta e Oscar Buonamano.

Daniele Imperiale ricoprirà il ruolo di vice presidente mentre Germana D’Orazio è stata scelta come segretario e Stefano Dascoli come tesoriere. Inoltre, Giovanni Ruscitti assume la presidenza del Collegio dei Revisori dei Conti, composto anche da Evelina Frisa e Fabrizia Cardinale.

Il nuovo Consiglio Direttivo, appena insediato, è composto da Marina Marinucci, Germana D’Orazio, Antimo Amore, Andrea Mori, Stefano Dascoli, Paolo Renzetti, Daniele Imperiale, Giuseppe Galasso e Andrea Lombardinilo.

Gli auguri del Sindacato dei Giornalisti abruzzesi

Il Sindacato dei giornalisti abruzzesi augura buon lavoro alla neo presidente Marina Marinucci e a tutto il gruppo dirigente dell’Ordine dei giornalisti d’Abruzzo. Pronti come sempre alla collaborazione tra istituti di categoria a supporto delle istanze delle colleghe e dei colleghi.

Le congratulazioni di FdI

I parlamentari abruzzesi di Fratelli d’Italia, Etelwardo Sigismondi, Guido Liris, Guerino Testa, insieme al capogruppo in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia, esprimono le loro più sentite congratulazioni a Marina Marinucci, neo eletta presidente dell’Ordine dei giornalisti d’Abruzzo. “Auguriamo a Marina un proficuo lavoro in questo ruolo di grande responsabilità. L’informazione rappresenta un pilastro fondamentale per il nostro territorio, contribuendo a garantire trasparenza, pluralismo e consapevolezza tra i cittadini. Siamo certi che la sua guida saprà valorizzare ulteriormente il lavoro dei giornalisti abruzzesi e rafforzare il legame tra informazione e comunità” – dichiarano i rappresentanti di Fratelli d’Italia. I parlamentari e il capogruppo regionale rivolgono, inoltre, un sentito ringraziamento al presidente uscente, Stefano Pallotta, che per oltre vent’anni ha guidato l’Ordine professionale, diventando un punto di riferimento per la categoria, arricchendo in modo significativo il panorama del giornalismo abruzzese.