Maria Giulia D’Ugo è una nuova giocatrice della Futura Volley Teramo

TERAMO – Lg Impianti Futura Volley Teramo comunica che Maria Giulia D’Ugo entra a far parte dell’organico impegnato nel campionato di Serie B2 Nazionale. La palleggiatrice classe 2002 è cresciuta nel vivaio del Progetto Volley, brillando sia con le giovanili che successivamente nelle squadre maggiori del Roseto – Montorio.

D’Ugo è stata uno dei pilastri delle squadre che hanno ottenuto importanti successi a livello territoriale nelle categorie Under 13 e Under 14 tra il 2015 e il 2016 e della squadra che ha centrato il salto dalla Seconda alla Prima Divisione nel 2016.

La giovane ritrova nel roster Daria La Brecciosa, Marzia Ragnoli, Aurora Patriarca E Francesca Brandimarte, con cui ha condiviso l’esperienza in serie C nella scorsa stagione.

La nuova giocatrice sarà già a disposizione per la gara che, domani (Pala San Gabriele di Teramo h. 17:30), la LG Impianti disputerà contro l’Arabona Volley, seconda in classifica. “A Maria Giulia il più grande benvenuto e l’in bocca al lupo per la nuova avventura” l’augurio della società teramana.