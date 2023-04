Maria Amelia Monti in scena a San Salvo con “La Lavatrice del cuore”

L’artista, sabato 15 aprile è la terza ospite della rassegna organizzata dalla Factory di Gabriele Cirilli con il patrocinio del Comune di San Salvo

SAN SALVO – Terzo e ultimo appuntamento nella sala teatro Aldo Moro di San Salvo (Chieti) con la rassegna ‘Serata d’onore’ organizzata dalla Factory di Gabriele Cirilli patrocinata dal Comune di San Salvo (Chieti). Sul palco di via Istonia 2 sabato 15 aprile arriva Maria Amelia Monti, tra le attrici più poliedriche del panorama italiano che presenterà lo spettacolo ‘La Lavatrice del cuore – lettere di genitori e figli adottivi ’, con l’accompagnamento musicale di Federico Hodling.

Maria Amelia Monti, “mamma di pancia” di due figli naturali e “mamma di cuore” di un figlio adottivo nella vita, è la protagonista di questo spettacolo di rara intensità, emozionante e ironico. Scritto per lei da Edoardo Erba, uno dei più brillanti drammaturghi della sua generazione, il testo è ispirato alle esperienze reali di genitori e figli adottivi. L’adozione raccontata attraverso le testimonianze di chi l’ha vissuta direttamente o indirettamente. Dalle lettere raccolte per la categoria Lettera di un’adozione, nasce La Lavatrice del cuore.

Il racconto dell’esperienza di Edoardo e Maria Amelia (loro stessi regista e attrice ma anche marito e moglie e genitori adottivi) si affianca a quello di altre coppie, di papà e mamme che raccontano il proprio viaggio, in un’alternanza tra prosa e lettura di grande intensità i cui non mancano momenti ironici. Lo spettacolo racconta sotto forma di lettere le emozioni, le esperienze, gli aneddoti e la vita quotidiana di una coppia che, pur essendosi presa un impegno coraggioso, ha gli stessi alti e bassi, le stesse incertezze e gli stessi problemi di tutte le altre. Con questo spettacolo viene portato sul palco un argomento nuovo, come quello delle adozioni, indagato attraverso le voci di chi l’ha vissuto, per stimolare una riflessione importante, partendo proprio dall’esperienze più quotidiane e reali.

“Numerosi i momenti di puro divertimento, quando vengono descritte le incomprensioni con la burocrazia, gli imbranamenti degli aspiranti genitori adottivi che non conoscono le procedure ed i cavilli e che incontrano le resistenze poste sia dai familiari che dagli estranei e persino dagli operatori che vogliono ‘metterli alla prova’…”. (ItaliaAdozioni, associazione di promozione sociale)

“La voce di Maria Amelia suona come una voce amica, a tratti visibilmente emozionata per ciò che sta leggendo. E cosi ti sembra di sentirti nel salotto di casa tua e non a teatro mentre ascolti rapita il racconto di un’altra mamma di cuore, quella voce che diventa emozionante perché parla di te, sì proprio di te, di quei pensieri che hai fatto mille volte, di quelle domande che ti sei fatto mentre guardi negli occhi tuo figlio, di quella rabbia che hai provato rispondendo alle solite domande stupide della gente”. (I colori delle mamme, blog delle mamme adottive).

“Un nuovo spettacolo che vede arrivare a San Salvo un’altra protagonista della scena teatrale nazionale – commenta il sindaco Emanuela De Nicolis – proseguendo nella proficua collaborazione con la Factory di Gabriele Cirilli. Siamo soddisfatti della risposta del pubblico presente e dalla qualità dei lavori presentati. Invito i miei concittadini a cogliere le opportunità di trascorrere una serata a teatro con le sue suggestioni uniche”.

Lo spettacolo ‘La Lavatrice del cuore – lettere di genitori e figli adottivi’, prodotto da Festival delle Lettere in collaborazione con Italia Adozioni e Nidodiragno Produzioni, andrà in scena al Teatro Aldo Moro di San Salvo sabato 15 aprile, inizierà alle ore 21.00. Per informazioni 0873.340222.

Info all’indirizzo https://www.ciaotickets.com/biglietti/maria-amelia-monti-la-lavatrice-del-cuore