Operazione Mare e Laghi Sicuri 2026: Guardia Costiera in campo anche in Abruzzo

REGIONE – Ha preso ufficialmente il via l’Operazione “Mare e Laghi Sicuri 2026” della Guardia Costiera, il grande dispositivo nazionale che ogni estate garantisce sicurezza, prevenzione e assistenza lungo le coste italiane e sui principali laghi del Paese. Il lancio si è svolto martedì 16 giugno nella sede storica dello Yacht Club Porto Rotondo, a Olbia, alla presenza del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e del Comandante Generale del Corpo, Ammiraglio Ispettore Capo Sergio Liardo.

Dal 16 giugno al 20 settembre oltre 3.000 uomini e donne del Corpo saranno impegnati quotidianamente lungo gli 8.000 chilometri di coste italiane, con un dispositivo composto da 450 unità navali e 19 mezzi aerei. Un impegno imponente, pensato per garantire un’estate sicura a milioni di cittadini, turisti, bagnanti, diportisti e subacquei.

L’edizione 2026 arriva dopo trentacinque anni di esperienza operativa e conferma un trend positivo già registrato nel 2025: meno persone soccorse, meno unità da diporto assistite e oltre 41.000 controlli effettuati nel settore nautico. Dati che testimoniano una maggiore consapevolezza degli utenti del mare e l’efficacia del lavoro di prevenzione svolto dalla Guardia Costiera.

Prosegue anche la campagna del Bollino Blu, realizzata con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per razionalizzare i controlli ed evitare duplicazioni. Lo scorso anno ne sono stati rilasciati circa 5.000, confermando il successo dell’iniziativa.

Accanto alle attività di soccorso e vigilanza, la Guardia Costiera dedicherà particolare attenzione alla lotta contro le occupazioni abusive del demanio marittimo. Nel 2025 sono stati restituiti alla pubblica fruizione 505.000 metri quadrati tra spiagge e specchi acquei illecitamente occupati.

Sul fronte dei laghi, prosegue il lavoro del Reparto Operativo Laghi, istituito nel 2025 con sede a Milano, che coordina le attività su Garda, Como e Maggiore, garantendo un presidio costante per la sicurezza della navigazione e il soccorso.

Il dispositivo per Abruzzo e Molise

Per il nostro territorio, la Direzione Marittima di Pescara ha predisposto un piano operativo rafforzato che interesserà l’intera fascia costiera di Abruzzo, Molise e Isole Tremiti. Ogni giorno saranno impiegati circa 50 uomini e donne, supportati da 15 unità navali e 13 mezzi a terra, con pattugliamenti costanti sia in mare sia lungo le spiagge.

L’obiettivo è garantire: sicurezza della balneazione, vigilanza sulla navigazione da diporto, tutela dell’ambiente marino, controllo della filiera ittica, salvaguardia della vita umana in mare.

Il Direttore Marittimo, Capitano di Vascello Daniele Giannelli, ha sottolineato come anche per l’estate 2026 il Corpo assicurerà «il massimo impegno per tutelare bagnanti, diportisti e subacquei, intensificando i controlli per prevenire condotte pericolose per le persone e per l’ambiente».

La fase operativa è stata preceduta da incontri con enti e associazioni del territorio per definire un modus operandi condiviso, individuare criticità e ottimizzare le risorse attraverso il coordinamento con le altre amministrazioni dello Stato.

Emergenze: Abruzzo prima regione in Italia con il collegamento diretto 112–1530

Novità di rilievo proprio per la nostra regione: grazie alla collaborazione tra Direzione Marittima e Protezione Civile Abruzzo, è stato attivato – prima realtà italiana – il collegamento diretto tra il 1530 e il Numero Unico di Emergenza 112, garantendo una gestione più rapida ed efficace delle emergenze in mare.

Le dichiarazioni istituzionali

L’Ammiraglio Liardo ha definito l’operazione «il cuore pulsante dell’impegno della Guardia Costiera», sottolineando professionalità, dedizione e senso del dovere del personale. Il Ministro Salvini ha ribadito la centralità del Corpo: «La Guardia Costiera è sinonimo di sicurezza e vicinanza ai cittadini. Abbiamo investito in mezzi e risorse umane per garantire un’estate sicura a italiani e turisti».