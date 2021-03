Mare Adriatico, forte scossa di terremoto nel primo pomeriggio

La scossa, di magnitudo 5.9 registrata alle 14.47 italiane nel mar Adriatico e avvertita anche in Abruzzo, in particolare a Pescara

PESCARA – Una forte scossa di terremoto è stata avvertita nel primo pomeriggio di oggi, sabato 27 marzo 2021, in Abruzzo e in particolare a Pescara, ma anche in Campania, Lazio e Puglia.

Stando ai primi dati forniti dal Centro sismologico del Mediterraneo si tratterebbe di una scossa di magnitudo 5.9 registrata precisamente alle 14.47 italiane; l’epicentro sarebbe stato localizzato nel mar Adriatico, a nord di San Giovanni Rotondo (Vieste 63 km dall’epicentro) e ad una profondità di 60 km. Non si registrerebbero danni a persone o a cose. Per il panico molte persone si sono riversate in strada.