Marco Papa show a Farindola per la chiusura degli eventi estate 2022

FARINDOLA – È stata un successo la grande estate di Farindola (Pe) dedicata all’eroe di guerra e medaglia d’oro Giuseppe Mazzocca nel centenario dalla nascita. Grande risalto al territorio e un calendario ricco di storia, musica, cultura, enogastronomia che si avvia alla conclusione con lo show di Marco Papa che andrà in scena sabato 3 settembre 2022 alle ore 21:00 in Piazza Mazzocca.

È iniziata a giugno la lunga stagione delle manifestazioni estive nel comune di Farindola (Pe), in un crescendo di emozioni è andata in scena l’estate ricca di eventi legati all’arte, alla storia, alla cultura, alla musica, allo sport, alle escursioni e all’enogastronomia. Fortemente voluto dall’amministrazione comunale il cartellone, dedicato all’eroe di guerra Giuseppe Mazzocca, Alpino e medaglia d’oro al valore che, nel Centenario della sua nascita, è stato ricordato e festeggiato in ogni iniziativa che il programma ha delineato in itinere. Grande protagonista il pecorino di Farindola, patrimonio della gastronomia e tesoro del territorio per le sue peculiarità che conferiscono al prodotto grande qualità e caratteristiche organolettiche.

Dalle feste in onore dei Santi Patroni, a Pecorino & Pecorini, alle serate in musica, alla cultura, dai convegni ai momenti goliardici, i farindolesi hanno potuto godere di una estate davvero interessante. Le manifestazioni ancora in essere, prevedono per sabato 03 settembre alle ore 21:00, l’esibizione, Piazza Mazzocca, dello showman Marco Papa. “Sarà unica e straordinaria la chiusura di una serie di espressioni artistiche, culturali e ricreative che hanno reso indimenticabile la calda estate di Farindola. Abbiamo puntato tutto sulla promozione della nostra terra, l’affluenza turistica è stata tanta con conseguente operatività da parte delle strutture ricettive presenti. Il riscontro, al di sopra di ogni aspettativa, ci ha dato ragione.” Queste le parole del sindaco Ilario Lacchetta che si è mostrato molto soddisfatto del risultato. Lo scenario mozzafiato si è prestato egregiamente fondendosi con le arti, sempre diverse e dal sapore intenso, illuminando il borgo e i tanti angoli meravigliosi di Farindola, gioiello incastonato tra le montagne dell’area Vestina.

Appuntamento dunque a Sabato 03 settembre alle ore 21:00 con lo show di Marco Papa con i suoi esilaranti personaggi e doppiaggi in chiave comica che lo hanno reso famoso al grande pubblico con grandissimo successo, accenderà la serata rendendola unica e indimenticabile.