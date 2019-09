Marco Papa in Basctardi con la sct [VIDEO]

PESCARA – Di seguito vi proponiamo, per chi non l’avesse ancora visto, il trailer tratto da Basctardi con la sct, il nuovo doppiaggio del comico Marco Papa che nei mesi corsi con lo spettacolo ha registrato il sold out nei teatri abruzzesi. Si tratta di una parodia, rigorosamente in dialetto abruzzese, del celebre film “Bastardi senza gloria” che vede tra i protagonisti Brad Pit, il quale presta il volto alla voce di Papa. Tra i capolavori cinematografici rivisitati in chiave comica dall’artista pescarese ricordiamo “Titanic”, “Rambo”, “Biancaneve”, “Matrix” e “Troy”.



Lo scorso 29 agosto Basctardi con la sct è andato in scena al Teatro D’Annunzio di Pescara. Così sui social Papa ha ringraziato quelli che hanno partecipato all’evento: “Grazie a tutti ragazzi, ieri sera Vi siete divertititi tantissimo e dal palco ho sentito tutto il vostro apprezzamento. Per me e’ stata una serata davvero magica. Ci Vediamo presto. Promesso”.