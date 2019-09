Chiara Casadei, “Non è lo stesso”: è uscito il nuovo singolo [VIDEO]

“É la dichiarazione d’amore di una ragazza che vive le emozioni ambivalenti dell’epilogo di una romantica storia nata durante un viaggio a Parigi”

PESCARA – Porta la firma di Chiara Casadei, giovane cantante e compositrice abruzzese, il nuovo singolo dal titolo “Non è lo stesso”, prodotto da Umberto Iervolino, con testo di Paolo Provenzano e musica in collaborazione con Carla Quadraccia. Il progetto, durato più di un anno, sta riscuotendo un grande successo sui canali digitali sui quali, disponibile dal 10 settembre, in streaming e download, ha già avuto centinaia di visualizzazioni e sarà presto trasmessa sulle radio locali. ll brano è accompagnato dal videoclip ambientato in parte in uno dei più maestosi palazzi storici aquilani, il De Marchis Simeonibus, ed è stato realizzato dalla JonDo di Matteo De Santis, regista ed editor.



“Non è lo stesso” è la dichiarazione d’amore di una ragazza che vive le emozioni ambivalenti dell’epilogo di una romantica storia nata durante un viaggio a Parigi. La protagonista alterna ricordi dolci e piacevoli della vacanza parigina a momenti di sconforto e malinconia per la fine della relazione. Da qui il titolo, che indica una rivoluzione, una netta differenza tra il prima e il dopo. I due scenari vengono rappresentati nel video da due diverse ambientazioni: una casa luminosa e vissuta, piena di colori e amore, e una casa vuota, fredda, dove tutto ormai è perduto, lasciando il posto soltanto ai ricordi. La protagonista, a distanza di tempo, non riesce ancora a risanare la ferita, da qui “Le mie parole ancora tremano dei brividi di quest’inverno”.

CHI É CHIARA CASADEI

Chiara Casadei è nata a Penne vent’anni fa e si è esibita per la prima volta all’età di due con una canzone di Celentano, oggi possiede un bagaglio artistico ricco di esperienze significative e successi. Dopo dieci anni di studi, collaborando con Marco Rosini, il celebre Piero Mazzocchetti presso la Crossover Accademy, Massimo Gerini e Carla Quadraccia, ha raggiunto la finale nazionale di Sanremo classificandosi tra i primi settanta di ottomila iscritti, si è esibita alla semifinale su Rai Uno del 57° e 58° Festival di Castrocaro ed è stata tra i primi dieci finalisti di Umbria Voice nel 2016. Ha partecipato inoltre nel 2019 come cantautrice, presentando per la prima volta questo inedito.

La produzione audio del nuovo singolo è di Aisha Produzioni di U. Iervolino & Co ed è online su tutti i digital store a livello mondiale: YoutTube, Spotify e AppleMusic.