Marco Masini stasera a Chieti ospite di “Promuovi la tua musica”

Il cantautore toscano festeggia i 30 anni di carriera sul palco del Teatro Marrucino. De Cesare: “Siamo lieti di fare da scenario a un anniversario tanto importante”

CHIETI – Oggi pomeriggio il Tour Contest “Promuovi la tua musica”, avrà un momento speciale, con la presenza del cantautore toscano Marco Masini che sul palco del Teatro Marrucino festeggerà i suoi 30 anni di carriera. Ospite della terza edizione manifestazione dedicata alla musica emergente e prodotta dalla cantautrice milanese Fanya Di Croce con il patrocinio del Comune di Chieti, Masini terrà un breve concerto alla fine della gara.

“Siamo davvero contenti che questo importante anniversario venga celebrato nella nostra città e sul palco del nostro teatro – così il vicesindaco Paolo De Cesare, assessore a Cultura ed Eventi – Marco Masini ha fatto cantare tante generazioni e la sua storia è lunga e importante nel panorama musicale autoriale e melodico italiano. Siamo inoltre lieti che l’anniversario venga celebrato nel contesto di una manifestazione che promuove i giovani e il loro talento, cose che Masini fa da sempre, firmando anche le canzoni per altri artisti. Quello di stasera è un altro appuntamento che registra il sold out, coronando un bel lavoro fatto dalla promotrice e produttrice Fanya Di Croce, una risposta che dà anche un segno chiaro e forte della risposta che la nostra città sa ogni volta dare agli eventi che vengono proposti, l’ultimo solo in ordine di tempo è quello con Anna Tatangelo alla Villa comunale per la festa di San Giustino, ma tanti saranno i nomi che ci accompagneranno quest’estate. Oggi è il giorno di Masini che ringraziamo per aver voluto condividere con noi questa data così importante della sua carriera”.