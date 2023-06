La Grande Orchestra Avion Travel in concerto a Pescara il 21 giugno

Il concerto apre l’estate dell’Ente Manifestazioni Pescaresi per celebrare la Festa della Musica. Presentato il nuovo progetto in anteprima assoluta

PESCARA – A inaugurare la stagione estiva dell’Ente Manifestazioni Pescaresi, arriva la grande musica d’autore degli Avion Travel, che si esibiranno insieme all’Italian Contemporary Orchestra diretta da Angelo Valori sul palco del Teatro d’Annunzio per celebrare la Festa Internazionale della Musica con il nuovo progetto Grande Orchestra Avion Travel, che verrà presentato a Pescara in anteprima assoluta.

“Quest’anno abbiamo deciso di aprire la stagione estiva dell’Ente Manifestazioni Pescaresi celebrando la Festa Internazionale della Musica – dichiara soddisfatto Valter Meale, presidente dell’EMP – È una novità assoluta per l’Ente e pensiamo possa diventare una tradizione anche per il futuro. Non potevamo mancare a questo importante appuntamento che, grazie alla presenza di un gruppo storico della canzone d’autore italiana, vuole essere un vero e proprio omaggio al linguaggio universale della musica”.

Al riguardo, Simone D’Angelo, vicepresidente dell’EMP e portavoce dell’Ente, aggiunge: “Per la prima volta saremo protagonisti della Festa della Musica, che ricordiamo si celebra il 21 giugno in oltre 120 nazioni in tutto il mondo. Lo faremo con gli Avion Travel, una band che non ha bisogno di presentazioni, già vincitrice del Festival di Sanremo nel 2000. Un appuntamento inedito per la nostra stagione che arricchisce ulteriormente l’offerta culturale della Città di Pescara e fornisce anche una preziosa attività lavorativa a giovani talenti del territorio”.

Mercoledì 21 giugno, alle ore 21.30 la Piccola Orchestra Avion Travel (meglio conosciuta con il nome Avion Travel), con frontman il cantante, compositore e sceneggiatore Peppe Servillo, vera e propria “faccia” di questo gruppo ed eccezionale interprete, capace di “vestire” le canzoni di emozioni straordinarie grazie alla sua mimica teatrale, si presenterà al pubblico pescarese, con una prima esecuzione assoluta del nuovo progetto dal titolo Grande Orchestra Avion Travel, una produzione del Centro Adriatico Produzione Musica e in collaborazione con l’Italian Contemporary Orchestra, diretta dal Maestro Angelo Valori, che proseguirà con un tour nazionale.

“Sarà una prima esecuzione di un progetto che gli Avion Travel hanno sposato con grande entusiasmo e che li vedrà restare a Pescara per quattro giorni in una vera e propria residenza artistica – dichiara il Maestro Angelo Valori – Sono molto felice di collaborare con un gruppo storico di cui sono innanzitutto un fan – prosegue il Maestro Valori – Ho sempre amato i loro brani eleganti e raffinati, appartenenti alla grande musica d’autore, un tema per me importante, divenuto centrale per la mia attività professionale. Ciò che cerco di perseguire, sia come insegnante in Conservatorio che come musicista, è di proporre la canzone come uno straordinario elemento di arte e cultura contemporanea, uscendo fuori dal cliché della canzone come puro intrattenimento e divertimento. Grande Orchestra Avion Travel va in questa direzione” – conclude Valori.

Grande Orchestra Avion Travel rappresenta un sogno, una sfida, un progetto in cui lo storico gruppo collaborerà ad una produzione originale che nasce a Pescara e che coinvolge molti giovani orchestrali.

“Modificare il suono tornando alla scrittura pensata in origine, conservare l’espressione, fare riferimento ad una nobile tradizione che va trasmessa e tradita. Grande è il desiderio finalmente di essere piccola moltitudine sul palco, per predicare il noi dopo tanta solitudine, e se il pubblico sarà come speriamo il nostro specchio, i nostri neuroni si accenderanno e ci imiteremo, anzi ci copieremo come insegnavano i grandi maestri” – commentano gli artisti.

PICCOLA ORCHESTRA AVION TRAVEL

La prima formazione del gruppo nasce a Caserta all’inizio degli Ottanta. Dopo un esordio decisamente rock e un passaggio attraverso il pop nella seconda metà degli anni Ottanta, il gruppo vince la sezione rock del Festival di Sanremo edizione 1987. Nel 1992 esce l’album “Bellosguardo”, un disco che, per la sua specificità e per la sua concentrata bellezza, rappresenta di fatto il manifesto musicale della band e segna l’inizio dell’attuale avventura musicale della Piccola Orchestra Avion Travel.

Nel 1993, a seguito dell’incontro con Caterina Caselli, arriva l’album “Opplà” che coglie un grande consenso di critica e segna un tassello decisivo nel raffinato mosaico musicale degli Avion Travel. Nell’ottobre del 1995 pubblicano l’album “Finalmente Fiori” che insieme a “Bellosguardo” e “Opplà”, si rivela la naturale conclusione di un trittico musicale fortemente apprezzato dal pubblico e dalla critica. Nel 1998 partecipano al Festival di Sanremo, presentando la canzone “Dormi e sogna”, vincendo il prestigioso Premio della Critica e della Giuria di Qualità (presieduta dal compositore inglese Michael Nyman), come migliore musica e migliore arrangiamento. Tornano al Festival di Sanremo nel 2000, vincendo la 50a ediz. della manifestazione con il brano “Sentimento”, aggiudicandosi anche il “Premio Speciale della Critica e della Giuria di Qualità” per le categorie “Migliore Musica” e “Migliore Arrangiamento”.

Nel 2007 registrano “Danson Metropoli – Canzoni di Paolo Conte” sotto la direzione artistica di Paolo Conte, che diventa disco d’oro nello stesso anno e segna il debutto della nuova formazione degli Avion Travel in un quartetto: Peppe Servillo alla voce, Fausto Mesolella alla chitarra, Mimì Ciaramella alla batteria e Vittorio Remino al basso. A ottobre 2009 esce la pubblicazione di “Nino Rota, l’Amico Magico”, prodotto da Fausto Mesolella che vincerà nel 2010 il premio Tenco come migliori interpreti. A distanza di 15 anni dall’ultima pubblicazione discografica di inediti, nel 2018 gli Avion Travel tornano con un nuovo album dal titolo “Privé” e dopo aver festeggiato nel 2020 i quarant’anni di attività, nella primavera del 2021 esce il singolo inedito “Il Fiume”.

ANGELO VALORI

Angelo Valori è un compositore, direttore d’orchestra, produttore, insegnante apprezzato a livello internazionale. Ha studiato pianoforte con Marco Fumo e si è diplomato in composizione e direzione d’orchestra presso i Conservatori di Pescara e L’Aquila, oltre che presso l’Accademia Musicale Pescarese, dove ha seguito i corsi di Mario Gusella e Donato Renzetti. Ha conseguito il Master in Arranging and Orchestration presso Berklee Music di Boston. Attualmente è Direttore Artistico del Pescara Jazz Festival e del Centro Adriatico Produzione Musica. Dal 2018 vicepresidente di I-Jazz, associazione dei festival jazz italiani. È Direttore stabile di Angelo Valori & Medit Orchestra e Italian Contemporary Orchestra, con le quali ha collaborato con Dee Dee Bridgewater, Malika Ayane, Avion Travel, Fabrizio Bosso, Karima, Serena Brancale, Ada Montellanico, Maria Pia De Vito, Rita Marcotulli, Morgan, Sergio Cammariere.

Titolare di cattedra di Teoria della Musica al Conservatorio statale di musica di Pescara, dove ha diretto per dieci anni le Scuole di Pop/Rock e Jazz e dove ha iniziato per primo, sia a livello sperimentale che ordinamentale, il Corso di Composizione Pop/Rock. È responsabile dei Progetti speciali del CET, Scuola di Mogol, dove insegna Forme e linguaggi della Canzone. Nell’aprile 2022 ha diretto l’orchestra nella trasmissione televisiva “StraMorgan”, andata in onda su RAI2 dove ha avuto modo di collaborare con Morgan, Vinicio Capossela, Giovanni Caccamo, Chiara Galiazzo, Simone Avincola, Dolcenera e Tony Hadley.

Mercoledì 21 giugno ore 21.30 – Teatro d’Annunzio

AVION TRAVEL

Italian Contemporary Oschestra diretta da Angelo Valori

GRANDE ORCHESTRA AVION TRAVEL

1° settore: 25,00 euro – 2° settore: 15,00 euro.

Il botteghino del teatro è aperto tutti i giorni dalle 17 alle 20 (escluso festivi, tel. 342.9549562), e la sera degli spettacoli anche dalle ore 20 in poi. I biglietti sono inoltre disponibili online su ciaotickets.com e nei punti vendita convenzionati con Ciaotickets. Sul sito www.entemanifestazionipescaresi.com, sulle pagine Facebook e Instagram, approfondimenti, immagini e curiosità sul programma.