Marco Cassini presenta il corso di preparazione a teatro e cinema

L’attore regista sarà il 25 settembre a FareArte Teramo per presentare l’offerta formativa per l’anno accademico 2020/2021

TERAMO – La Produzione del film L’Arminuta – tratto dal romanzo di Donatella Di Pietrantonio – ha scelto, per fare i provini a Teramo, la sede oramai storica di FareArte. Il 20 settembre a FareArte, in via Lungofiume Vezzola (Sotto il Brico io) a Teramo, si sono svolti i provini per le parti principali del film in lavorazione. La scelta della struttura è stata dettata dalla necessità di spazi importanti e ben organizzati in perfetta sincronia con le indicazioni antiCovid, vista la certa partecipazione di moltissimi ragazzi.

Auguriamo a tutti una immensa fortuna per la realizzazione di un progetto che vede coinvolta la città, l’ambiente e la regione tutta.

Venerdì 25 settembre dalle ore 16:00 l’attore regista Marco Cassini presenterà il suo corso che prevede una preparazione nell’ambito teatrale e cinematografico. Il corso, nell’anno accademico 2020/21, si avvarrà di ulteriori professionisti del settore per una più ampia offerta formativa.