Marcella Bella incanta Pescara, foto e scaletta del concerto

Lo scorso 19 aprile tappa abruzzese per la cantante siciliana del suo live tour “Metà Amore Metà Dolore” al Teatro Massimo di Pescara

PESCARA – Serata magica quella che hanno vissuto giovedì sera i fans presenti al Teatro Massimo di Pescara. Sul palco Marcella Bella per la tappa abruzzese del live tour “Metà Amore Metà Dolore”. La cantante ha instaurato subito un particolare feeling con l’attento e caloroso pubblico raccontando di sé, in un viaggio tra passato e presente. Sul palco l’hanno accompagnata Rosario Bella alle tastiere, Roberto Palladino alla batteria, Gio Filice coro e chitarra, Simona Malandrino alla chitarra elettrica, Tony De Luca al basso.

Il concerto si apre alle 21.40 con “Non mi basti più”, il singolo che ha anticipato l’uscita del suo ultimo album “Metà amore metà dolore” prodotto da Mario Biondi. È lui uno dei protagonisti del suo viaggio più recente con il brano che ha dato il nome all’album cantato assieme alla sua presenza “virtuale”. Tra gli altri brani della sua ultima raccolta anche “Lovin’ you”, “Ancora un po'” e “Dimmi dove vai”.

Non poteva mancare tra i personaggi che hanno caratterizzato i suoi successi il fratello, Gianni, che ha scritto per lei tante canzoni. Tra queste “Io domani” scritta con Giancarlo Bigazzi : uno dei momenti più intensi di un live dove si sono potuti apprezzare altri grandi successi come “Rio de Janeiro”, “Nessuno mai”.

Presente ad animare il palco oltre a un maxi schermo, la Scuola di danza e musical “New Ballet” di Roma che ha partecipato a brani come “Fa chic” e “Nell’aria”. Tra i motivi più acclamati troviamo “Montagne verdi”, “Senza un briciolo di testa” quindi una reinterpretazione del brano di Celentano “L’emozione non ha voce”, scritta da Gianni Bella per lui come altri celebri brani e che la cantante ha ascoltato e apprezzato.

Il live si è concluso con un medley di grandi successi da “Abbracciati”, “Canto straniero”, “Tanti auguri”, “La regina del silenzio”, ma la serata speciale con i suoi fans si è prolungata dopo lo spettacolo. Tanti infatti ha voluto rendere il loro personale saluto e ringraziamento facendosi autografare dischi e immortalare in uno scatto ricordo con la paziente e simpatica artista sicula.

Il concerto si è aperto intorno alle 21.20 con il mini live di Federica Pento, giovane artista di Scafa che si è fatta apprezzare nella interpretazione dei suoi brani. Su tutti l’interpretazione di “Je suis malade” di Dalida. Prima di questo brano “Lunincanto” e “Treno a colori”. Sul palco anche Gianluca Sole (suo manager e scrittore delle poesie).

Scaletta del concerto di Marcella Bella del 19 aprile 2018 a Pescara

Non mi basti più

Lovin’ you

Io domani

Rio de Janeiro

Nessuno mai

Ancora un pò

Fa chic

Montagne verdi

Uomo bastardo

Nuova gente

Io non so parlar d’amore

L’ultima poesia

Senza un briciolo di testa

Metà amore metà dolore

Dimmi dove vai

Nell’aria

bis

Dopo la tempesta

medley: Abbracciati – Canto straniero – Tanti auguri – La regina del silenzio

Foto a cura della fotografa Giada Di Blasio