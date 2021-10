Maratona D’Annunziana 2021: programma completo e percorsi

PESCARA – Un posto di rilievo nello sport pescarese e di tutto l’Abruzzo é di certo occupato dalla Maratona D’Annunziana, divenuta nel tempo una prestigiosa vetrina del movimento podistico a carattere nazionale, la cui 21°edizione si prepara ad alzare il sipario nella giornata di domenica 3 ottobre a Pescara.

Con il sostegno istituzionale della Regione Abruzzo e del Comune di Pescara (assessorato allo sport), la dinamica e collaudata organizzazione firmata Asd Vini Fantini (con il supporto dello staff della Uisp Settore di Atletica Abruzzo e Molise), la bontà e la scorrevolezza dei percorsi maratona e mezza maratona sono gli elementi distintivi che pregustano il successo e al tempo stesso assicurano un’ampia e qualificata partecipazione da quasi tutta Italia.

I 1.000 podisti attesi ai nastri della partenza da piazza della Rinascita possono optare per la maratona di 42,195 km (partenza alle 9:15, tracciato che interessa tutto il lungomare di Pescara e una parte dei comuni di Montesilvano e Francavilla al Mare), oppure la mezza maratona di 21,097 km (partenza alle 10:15) o prendere parte anche nella maratona a staffetta (stesso orario di partenza della mezza). Ad anticipare le partenze delle gare podistiche, quella riservata ai pattinatori fitness prevista alle 9:10.

Per la vittoria e il podio assoluto nella maratona, da tener d’occhio Antonello Petrei della Daunia Running (secondo assoluto nel 2020), Luigi Del Buono della Stamura Ancona (che vanta il miglior personale di 2.33’00” sulla maratona) ma al femminile hanno molte chanches le “esperte” di ultramaratone come Denise Tappatà della Stamura Ancona (campionessa italiana in carica dei 100 chilometri su strada) e Antonella Ciaramella dell’Atletica Venafro (reduce dal trionfo alla 12 Ore di Verona). Per la mezza maratona da seguire, invece, Luca Pirani del Gruppo Podistico La Sorgente, Domenico Liberatore della Podistica Solidarietà (miglior crono personale sulla distanza di 1.13’00”), Alessio Bisogno del Passologico e tra le donne Sara Di Prinzio (Runners Chieti) e Silvia Romeo della Podistica Solidarietà che vengono da un’estate a suon di vittorie e di piazzamenti sul podio nelle gare di 10 chilometri.

La vigilia odierna è dedicata all’apertura del villaggio maratona a piazza della Rinascita, al contemporaneo svolgimento della 6 ore ultra beach, la gara endurance sulla spiaggia su un anello di 5 chilometri da percorrere sud-nord dalle 12:00 fino alle 18:00 (con l’organizzazione della Manoppello Sogeda, riferimento zona partenza e arrivo nei pressi della Fontana di Cascella). Cresce l’attesa per la passeggiata D’Annunziana e anche per le gare dedicate ai bambini e ai ragazzi nell’arco del pomeriggio (dalle 16:00 in poi) fino a 15 anni in cui il divertimento di ogni campioncino sarà ricompensato con la consegna della medaglia ufficiale della Maratona D’Annunziana ai primi tre di ogni categoria.

PROGRAMMA DOMENICA 3 OTTOBRE

– Ore 8.00: ritrovo giuria e concorrenti in piazza della Rinascita a Pescara

– Ore 9.10: partenza pattinatori fitness

– Ore 9.15: partenza maratona

– Ore 9.35-10:00: Arrivo pattinatori fitness

– Ore 10.15: partenza mezza maratona e staffetta

– Ore 11.30: primi arrivi mezza maratona

– Ore 11.35: inizio premiazioni

– Ore 11.45: primi arrivi maratona e staffette, a seguire premiazioni

PERCORSO PATTINATORI FITNESS

Piazza della Rinascita (partenza alle 9:10), via Nicola Fabrizi altezza Piazza della Rinascita (direzione Sud), via Ugo Foscolo, lungomare Matteotti (in direzione nord), viale della Riviera, viale Aldo Moro, rotonda altezza via Marinelli, giro di Boa (svolta verso sud), viale Aldo Moro, viale della Riviera (fino a Via Leopoldo Muzii), via Muzii (fino a via Regina Margherita), via Regina Margherita, piazza della Rinascita (9:45 – 10.00 orario di arrivo previsto).

PERCORSO MARATONA

Piazza della Rinascita (partenza alle 9:15), via Nicola Fabrizi altezza piazza della Rinascita (direzione sud), via Ugo Foscolo, lungomare Matteotti (in direzione sud), attraversamento Ponte del Mare, lungomare Papa Giovanni XXIII, viale Primo Vere, viale Alcione fino all’altezza civico n. 182 (dopo via delle Nereidi, prima di via delle Napee – Comune di Francavilla al Mare), giro di Boa (svolta verso nord), viale Alcione, viale Primo Vere, lungomare Papa Giovanni XXIII, lungomare Cristoforo Colombo, attraversamento Ponte del Mare, viale della Riviera, viale Aldo Moro (prima di via Taro tra gli stabilimenti balneari Brigantino e Voglia di Mare), giro di boa (svolta verso sud), viale Aldo Moro, viale della Riviera (fino a Via Leopoldo Muzii), via Muzii (fino a via Regina Margherita), via Regina Margherita e Piazza della Rinascita. A seguire due giri di via Nicola Fabrizi (altezza Piazza della Rinascita direzione sud), via Ugo Foscolo, lungomare Matteotti (in direzione nord), viale della Riviera, viale Aldo Moro (prima di via Taro tra gli stabilimenti balneari Brigantino e Voglia di Mare – comune di Montesilvano), giro di boa (svolta verso sud), piazza della Rinascita (arrivo del primo assoluto previsto alle 11:30 circa, l’ultimo arrivato alle 15:15 circa).

PERCORSO MEZZA MARATONA

Piazza della Rinascita (partenza alle 10:15),- Via Nicola Fabrizi altezza Piazza della Rinascita (direzione Sud), via Ugo Foscolo, lungomare Matteotti (in direzione sud), attraversamento Ponte del Mare, lungomare Papa Giovanni XXIII, viale Primo Vere, viale Alcione fino all’altezza civico n. 182 (dopo via delle Nereidi, prima di via delle Napee – Comune di Francavilla al Mare), giro di Boa (svolta verso nord), viale Alcione, viale Primo Vere, lungomare Papa Giovanni XXIII, lungomare Cristoforo Colombo, attraversamento Ponte del Mare, lungomare Giacomo Matteotti (direzione nord), viale della Riviera, viale Aldo Moro (prima di via Taro tra gli stabilimenti balneari Brigantino e Voglia di Mare – Comune di Montesilvano), giro di boa (svolta verso sud), viale Aldo Moro, viale della Riviera (fino a Via Leopoldo Muzii), via Muzii (fino a Via Regina Margherita), via Regina Margherita, piazza della Rinascita (arrivo del primo assoluto previsto alle 11:20 circa, l’ultimo arrivato alle 13:15 circa).