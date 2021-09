Maratona D’Annunziana 2021: presentazione e iscrizioni

PESCARA – La macchina organizzativa della Maratona D’Annunziana viaggia spedita verso i preparativi ufficiali per questo fine settimana imminente del 2 e 3 ottobre a Pescara.In cabina di regia l’Asd Vini Fantini e tutto lo staff della Uisp Abruzzo e Molise (settore atletica) che stanno lavorando alacremente per assicurare la perfetta riuscita della manifestazione spalmata in due giorni con lo svolgimento sabato 2 ottobre della D’Annunzianina per i bambini, la passeggiata D’Annunziana e la ultra beach (6 ore podistica in spiaggia con la collaborazione della Manoppello Sogeda), poi domenica 3 ottobre spazio alla maratona, alla mezza maratona, alla maratona a staffetta e al pattinaggio fitness.

Tra pochissimi giorni tutto sarà pronto e non sarà lasciato nulla al caso per ritrovare ai nastri di partenza, nella cornice di Piazza Salotto, i protagonisti di quest’edizione numero 21, i cui dettagli saranno resi noti nella conferenza stampa di presentazione programmata per mercoledì 29 settembre (domani) alle 12:00 presso il Comune di Pescara.

Le iscrizioni per Maratona e Mezza Maratona scadranno improrogabilmente il 30 settembre, http://www.maratonadipescara.it/iscriviti-edizione-2021/