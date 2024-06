Scanno, tutto pronto per la 21ma edizione della Marathon degli Stazzi

Sono già circa 400 le adesioni per la marathon da 64 chilometri e la granfondo di 42 chilometri, in programma domenica 2 giugno

SCANNO – Con una tradizione che si rinnova da quasi un ventennio, prende il via a Scanno la Marathon degli Stazzi, in programma domenica 2 giugno, facente parte dei circuiti Mtb Abruzzo Cup, Trimarathon degli Appennini, I Sentieri del Sole e dei Sapori.

È la festa popolare della mountain bike che ha l’apice del suo fervore nel borgo romantico d’Abruzzo con il suo attiguo lago a forma di cuore, noto per essere stato immortalato da alcuni tra i fotografi più famosi al mondo.

Messa in atto dal sodalizio in loco Mtb Scanno, la Marathon degli Stazzi dimostra ancora vitalità per essere arrivata a quota 21 edizioni: un traguardo importante che pone la manifestazione nella posizione di raggiunto successo e di forte appeal a livello nazionale e non solo.

La manifestazione celebra gli stazzi, ovvero gli antichi rifugi montani utilizzati per la monticazione estiva delle greggi, numerosi proprio nella zona di Scanno, alcuni dei quali ancora in uso.

Due le gare in programma: la marathon da 64 chilometri (dislivello 2.080 metri) e la granfondo di 42 chilometri (dislivello 1.250 metri), tra i boschi e le vallate di questo selvaggio e incontaminato territorio. Un tratto di 5 chilometri della gara marathon attraversa il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise mentre la restante parte è tutta nel territorio della Riserva Naturale Regionale del Monte Genzana, quella di Chiarano/Sparvera. Novità di quest’anno è una piccola variazione nel percorso con l’inserimento della dura salita de “Le Refuijete”, 3 chilometri per 270 metri di dislivello positivo che li porterà fino ai 1.500 metri di quota dei ruderi della Casa del Monte. In aggiunta ai due percorsi competitivi anche la prova e-bike sulla distanza di 42 chilometri coincidente con la granfondo.

Le iscrizioni procedono a gonfie vele con circa 400 adesioni sottoscritte da atleti provenienti da diverse zone d’Italia.

Ma arriva dall’estero il top rider di questa edizione 2024: il 41enne russo Alexey Medvedev, due volte campione europeo Marathon, già re dell’Alpentour, storica gara di livello mondiale, primo quest’anno a La Leyenda de Tartessos che darà un tocco di internazionalità all’evento che vede la presenza anche di un atleta dal Marocco e dalla Svizzera.

La verifica delle tessere e le altre operazioni preliminari sono in programma a Scanno presso il palazzetto dello sport, situato in viale degli Alpini, vicino il parcheggio coperto comunale nei seguenti giorni e orari: sabato 1 giugno dalle 16:00 alle 19:00, domenica 2 giugno dalle 7:00 alle 8:30. Per tutti i partecipanti, la partenza è fissata alle 9:30 da piazza Santa Maria della Valle.