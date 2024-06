Giulianova, in arrivo un terzo asilo nido con finanziamento Pnrr

Il Sindaco: “Una grande cosa per le famiglie giuliesi”. Il Vice Sindaco: “Gli uffici presto all’opera per la progettazione esecutiva”

E’ arrivata nei giorni scorsi la conferma di un finanziamento da 864.000 euro, previsto nell’ambito del PNRR, per la realizzazione di un nuovo asilo nido, il terzo in città. La somma erogata sarà infatti destinata alla costruzione di una struttura in grado di venire incontro alle esigenze di un numero di famiglie sempre crescente.

“Non possiamo che essere felici di garantire un altro asilo alla città– commenta il Vice Sindaco con delega alle Politiche Sociali Lidia Albani – I posti attualmente disponibili hanno toccato quota 100, il massimo per la capienza degli spazi. Una terza struttura porterà ad una copertura ancora maggiore e ad un’ ulteriore incremento dei bambini accolti”.

“Il terzo Nido è già nel nostro programma elettorale – aggiunge il Sindaco Jwan Costantini – ed è una grande cosa per le famiglie giuliesi. Nel 2019 abbiamo trovato un servizio in affanno, sottodimensionato. Dopo 5 anni, i genitori di bambini piccoli possono contare su un aiuto consistente, destinato, come si vede, ad un prezioso potenziamento”.