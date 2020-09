Manzella ad Avezzano per sostenere il candidato sindaco Babbo

AVEZZANO – Gian Paolo Manzella, sottosegretario allo Sviluppo Economico, sarà domani martedì 8 settembre ad Avezzano. Alle 15 visiterà il nucleo industriale, alle 16.30 incontrerà i sindacati nella sede del Partito Democratico in via XX settembre 119, alle 17.30 incontrerà la stampa nella sede elettorale del candidato sindaco Mario Babbo in piazza Risorgimento.

Il segretario del Partito Democratico della provincia dell’Aquila Francesco Piacente definisce la visita di domani “fortemente operativa, tagliata su quelle che sono le esigenze e le potenzialità del territorio che, quando Babbo sarà sindaco, dovrà valorizzare. Su questo la collaborazione del governo sarà totale, e la presenza del sottosegretario Manzella lo conferma e lo riconosce”.