Manutenzione ponte ciclopedonale sul Tordino: incontro in Regione

ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE) – Il Comune di Roseto degli Abruzzi è stato convocato per martedì 24 aprile, alle 12, dalla Regione Abruzzo per un incontro sui lavori di manutenzione del ponte ciclopedonale in legno sul Tordino.

All’incontro, fissato dall’assessore regionale Dino Pepe, sono stati invitati insieme al sindaco di Roseto, Sabatino Di Girolamo, anche il presidente della Provincia, Renzo Di Sabatino, il sindaco di Giulianova, Francesco Mastromauro, e il direttore del dipartimento Turismo, cultura e paesaggio, Francesco Di Filippo.

“Ritengo utile e doveroso convocare l’incontro”, scrive l’assessore Pepe, “per individuare utili soluzioni a questa problematica che si inserisce nella più ampia azione di intervento manutentivo dei ponti in legno, snodi fondamentali per la piena fruibilità del tracciato ciclabile abruzzese, tanto apprezzato a livello nazionale”.

Sul caso, il Comune di Roseto, tramite una lettera firmata dal vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici, Simone Tacchetti, aveva sollecitato la Regione Abruzzo a intervenire già diversi mesi fa. La struttura, infatti, presenta da tempo evidenti segni di deterioramento con rischi elevati per l’incolumità delle numerose persone che lo percorrono.

“Sono contento che finalmente ci si possa sedere attorno a un tavolo e si cerchi di risolvere questo problema”, dice il vicesindaco Tacchetti, “Stiamo lavorando alacremente sulla pista ciclabile nel nostro territorio, ma poi rischiamo di vanificare i nostri sforzi per una struttura che versa in condizioni precarie. Molte travi sono marce e siamo preoccupati perché rappresentano un rischio per l’incolumità dei pedoni, dei ciclisti e delle persone che ogni giorno frequentano la struttura, anche per dar da mangiare a tutti gli animali che si trovano all’interno dell’area del Tordino”.

Il ponte sul Tordino rappresenta un collegamento strategico tra Roseto e Giulianova ed è inserito nel percorso della Ciclovia Adriatica n. 6.