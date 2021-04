Mantenimento Diretto e Capanna di Betlemme Chieti, iniziativa per Pasqua

CHIETI – La Comunità Papa Giovanni XXIII segue e accoglie da anni, attraverso la promozione di progetti d’inclusione, i padri separati; similmente il movimento per l’uguaglianza genitoriale Mantenimento Diretto si occupa di sensibilizzazione verso il tema delle separazioni e supporto a tutti questi papà.

In questi giorni che precedono la Santa Pasqua, l’associazione Mantenimento Diretto ha provveduto alla donazione di buoni spesa, su tutto il territorio abruzzese, destinati proprio a loro, per contribuire affinché potessero acquistare qualcosa per i propri figli.

Questo gesto ricorda il lavoro che si svolge insieme durante tutto l’anno, e che si focalizza su ascolto, accoglienza, supporto psicologico, assistenza legale con avvocati specializzati a prezzi calmierati e l’accompagnamento per il reinserimento lavorativo nei casi di disoccupazione.

Attraverso questo piccolo dono e con affetto e vicinanza costante, la Capanna di Betlemme e l’associazione Mantenimento Diretto approfittano per augurare una Pasqua serena e gioiosa a tutti i papà separati e ai loro figli.