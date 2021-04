Giornata sull’Autismo, aderisce anche il Comune Fossacesia: ecco come

FOSSACESIA – Il Comune di Fossacesia, aderisce alla Giornata mondiale della Consapevolezza dell’Autismo, istituita nel 2007 con una risoluzione approvata dalle Nazioni Unite, che viene celebrata in tutto il mondo il 2 aprile. Difatti, domani sera, il Comune illuminerà di blu il Palazzo Municipale per celebrare questa importante giornata.

“Si tratta di un evento internazionale ed importante – sostiene il sindaco di Fossacesia Enrico Di Giuseppantonio- per sensibilizzare e combattere tenacemente il pregiudizio verso l’autismo, nonché stimolare l ‘impegno per il miglioramento dei servizi e per la promozione della ricerca”.

Ai comuni aderenti alla campagna mondiale viene richiesto di illuminare di blu un monumento, una piazza, o altri luoghi significativi della città per manifestare la propria solidarietà a quanti sono affetti da autismo e alle loro famiglie. Il gesto, seppur simbolico, ha l’obiettivo di veicolare anche nella comunità fossacesiana lo spirito e il messaggio di questa iniziativa. Sul fronte sociale, l’Amministrazione Comunale si impegna a continuare ad essere vicina alle famiglie che vivono questa condizione.