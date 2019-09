Campionato italiano di Coastal Rowing e Sprint Coastal Rowing a Pescara

La tre giorni di competizione si svolgerà dal 27 al 29 settembre sulla spiaggia della zona della Madonnina. Oggi la presentazione della manifestazione

PESCARA – Il 27 settembre tutti sulla spiaggia della zona della Madonnina per tifare nei tre giorni di competizione i 600 atleti in gara nel Campionato italiano di Coastal Rowing e Sprint Coastal Rowing. Oggi nella Sala San Cetteo (Sala Giunta) del Comune di Pescara, la presentazione dell’evento. A illustrare la manifestazione c’erano l’Assessore allo Sport Patrizia Martelli, il sindaco Carlo Masci, Umberto Di Boavantura, delegato regionale Federazione Italiana canottaggio e presidente comitato organizzatore locale, Luca Nicolaj, presidente del Circolo Canottieri La Pescara e il direttore di gara Luciana Reale ed Enzo Imbastaro Presidente CONI Abruzzo.

Il sindaco ha confermato ancora una volta la massima disponibilità del Comune di Pescara di ospitare qualsiasi evento sportivo che venga proposto alla città perché la vocazione per lo sport rappresenta uno dei tratti salienti del carattere della città.

“Siamo orgogliosi della scelta da parte della Federazione Italiana Canottaggio. Pescara ha dimostrato ormai tante volte di saper ospitare e organizzare al meglio eventi sportivi delle più disparate discipline. Gli sport che attengono al mare sono sempre i benvenuti, se poi questo sport riguarda anche il fiume, saremo sempre contenti perché dobbiamo far diventare il fiume un punto attrattivo della città (come capita in tante altre città attraversate dal fiume) e non ridurlo a un semplice elemento orografico. Sul fiume Pescara peraltro vi è anche una delle costruzioni più belle della città, che dal 1924 ospita il circolo canottieri La Pescara, vero e proprio gioiello della storia dello sport cittadino”.

Al saluto dell’Assessore allo sport, Patrizia Martelli, ha fatto seguito l’intervento di Umberto Di Bonaventura e del direttore di gara, Luciana Reale, la quale ha spiegato nei dettagli lo svolgimento delle due specialità prossime ad entrare nei giochi olimpici.

Le gare inizieranno venerdì 27 settembre con lo Sprint, proseguiranno sabato 28 con il Coastal Rowing e termineranno il 29 con le finali delle due specialità.