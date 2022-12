“Magico Mondo dei Burattini”, lo spettacolo domani a Luco dei Marsi

LUCO DEI MARSI – Un pomeriggio d’incanto per tutti i bambini, in compagnia del Grinch, del Pupazzo di Neve e di tutti i personaggi delle più conosciute e amate fiabe natalizie. É quello in programma per domani, 28 dicembre, a Luco dei Marsi, alle 16, nella sala dell’ex municipio, in cui l’antica arte del teatro dei burattini, attraverso la maestria di Luca Torregrossa e del “Magico Mondo dei Burattini”, accompagneranno i più piccoli in un entusiasmante viaggio nella fantasia. Nel programma, con i racconti più emozionanti dedicati all’infanzia e al Natale, “dolcezze” e divertimento per tutti.

“Il teatro dei burattini non finisce mai di stupire e avvincere, è un’arte dal sapore un po’ antico ma capace sempre di emozionare i bambini. Per la nostra programmazione è un gradito ritorno”, ha spiegato la sindaca Marivera De Rosa, “Un evento che abbiamo voluto riproporre nella nostra rassegna natalizia proprio per offrire alle famiglie ancora più occasioni di svago di qualità, e condivisione, destinate ai più piccoli. Tutti sono invitati a partecipare”.

L’evento è annoverato nel rassegna a tema “Incanto di Natale”, promossa dall’Amministrazione comunale.