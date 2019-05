Maggio Teatino, il programma dell’edizione 2019

Tradizione, musica, sport, cultura, solidarietà a Chieti con oltre 100 eventi che si susseguirano fino al 23 giugno

CHIETI – Torna il Maggio Teatino torna anche quest’anno con tradizioni ed eventi, ad impreziosire la primavera di Chieti. Previsti incontri letterari, mostre d’arte, appuntamenti al cinema, spettacoli, concerti, eventi sportivi, visite guidate, attività didattiche e iniziative sociali arricchiranno il cartellone degli eventi dedicati al tempo libero, alle tradizioni e alla cultura.

«Ogni giorno, nei nostri palazzi, nei nostri musei, nelle scuole, lungo le strade, alla Villa Comunale, ci sarà qualcosa di interessante da fare, da vedere o da ascoltare – spiega il Sindaco, Umberto Di Primio – grazie alla preziosa sinergia di associazioni, istituzioni e comprensivi scolastici. Un ricco calendario di appuntamenti, realizzato all’insegna dell’unità di intenti e della collaborazione. Una scommessa culturale e organizzativa con un fine unico: rendere Chieti più viva. Come ogni anno – prosegue il Sindaco – il Maggio Teatino non può definirsi tale se non intimamente collegato ai festeggiamenti del nostro Santo Patrono che nel 2019, per altro, coincidono con la nascita del mito di Chieti, fondata dall’eroe Achille: 3200 anni tra storia, mito e leggenda della nostra città, le cui origini sono legate all’arrivo del condottiero greco sul colle che egli stesso chiamò Teate in onore di sua madre Teti. Nel senso dell’appartenenza e dell’orgoglio, nell’edizione 2019 saranno presenti tasselli importanti della nostra identità grazie anche alla riproposizione di antiche tradizioni perse nel tempo che quest’anno rivedranno la luce grazie al coinvolgimento dei nostri quartieri e delle associazioni culturali, tra tutte “Il palio de Lu Ricchiappe” che già dalla metà del XVIII secolo si svolgeva nel giorno dei festeggiamenti di San Giustino. Un calendario per tutti che accompagnerà ognuno di noi verso la fine della primavera e l’inizio dell’estate perché il 23 giugno, giorno del Corpus Domini, Chieti saluterà la nuova stagione con la tradizionale e bella Infiorata».

Oltre 100 eventi si susseguiranno lungo il mese di maggio, passando per i festeggiamenti in onore del Santo Patrono, per concludersi il 23 giugno con la tradizionale Infiorata del Corpus Domini.

Ai tradizionali spettacoli musicali del 10 e 11 maggio – sul palco di piazza San Giustino quest’anno si esibiranno la Cover Band di Fiorella Mannoia “PERFETTI SCONOSCIUTI”, la tribute band Sade “THE SWEETEST TABOO”, i GOSPEL SOUND MACHINE diretti dal M° Paolo Zenni, i “GHOST NOTES”, RICCARDO POMPONIO E LA SUA BAND, DJ ARTURO CAPONE plays ARTHUR RUSSELL – si affiancherà la XII edizione del Maggio Organistico Teatino, la Settimana Nazionale della Musica a Scuola, la XVII edizione del Premio Nazionale “Giuseppe Prisco” e la XV edizione del Premio speciale di giornalismo “Nando Martellini”, la Rassegna Cinematografica “Chieti torna al Cinema”, la 7ª Tappa del Giro d’Italia, il 1° GIRO “Cicloturistica per amatori”, la 7ª Giornata della Scienza a cura del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi, la Festa dei Popoli, la seconda edizione del Festival Internazionale della Letteratura “Città di Chieti”, la seconda edizione del Festival internazionale dello “Sviluppo Urbano Sostenibile”, la 21ª Notturna Città di Chieti, il 1° DUATHLON Sprint “Città di Chieti” gara agonistica di duathlon/corsa e bicicletta, e numerosi vernissage, iniziative scolastiche, presentazioni di libri, conferenze, visite guidate ai tesori nascosti di Chieti, gare sportive e concerti.