LXV Premio Basilio Cascella 2021 a Riveder le Stelle: come partecipare

ORTONA – Torna il Premio ‘Basilio Cascella’, dal 1955 uno dei Premi d’Arte, Fotografia e Pittura, tra i più prestigiosi d’Italia la cui volontà è valorizzare l’arte contemporanea e crearne uno snodo creativo e di riferimento, per esportarla in seguito nella rete internazionale artistica. Il tema della LXV edizione 2021 è ‘a Riveder le Stelle’ in omaggio al poeta Dante Alighieri di cui ricorre il VII centenario della morte.

La qualità, la ricerca, l’innovazione e la contemporaneità saranno i criteri fondamentali della selezione. Saranno selezionati un massimo di 30 partecipanti tra pittori e fotografi. Tutte le informazioni e il bando sono consultabili al sito www.premiocascella.it.

In questo particolare periodo in cui ancora non è possibile programmare o portare a compimento diversi e diversificati appuntamenti culturali, il Premio Basilio Cascella riproporrà la soluzione espositiva del 2020, portando le opere direttamente al pubblico ed esponendo per le vie cittadine di Ortona (CH) in progetto di arte pubblica, format proposto anche dall’attuale progetto espositivo COVER 2021 della cittadina di Lanciano (CH), curato da Imagine Fine Art di cui è socia l’artista Silvia Morgana di Federico, una delle partecipanti della precedente edizione del Premio. Sarà presente anche un’esposizione virtuale di cui è tuttora visitabile sul sito l’edizione del 2020.

Ad ogni singolo artista partecipante viene chiesto di analizzare tale concetto e di esprimerlo tramite pittura o fotografia, portando la propria personale interpretazione all’attenzione del pubblico.

Tema: a Riveder le Stelle

Deadline: 1 agosto 2021, ore 24.00

