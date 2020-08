Lunga fila di banchetti ieri al Mercatino dei Bambini

MONTESILVANO – Al secondo appuntamento dell’estate 2020 tanti i bambini accompagnati dai familiari che ieri sera hanno partecipato nell’”Isola dei Bambini” al Mercatino dei Bambini di Amare Montesilvano.Tutti in regola con mascherina e distanziamento per una serata di “tanti e piccoli affari”tra pupazzi, carte giochi, pattini, bamboline e qualche bicicletta non piu usata.

Abbiamo raggiunto anche questa settimana un risultato inaspettato “58 tavole” vista la situazione COVID e le notizie che arrivano continuamente e la non chiara situazione del tempo che ha dei cambiamenti repentini che spaventano non poco i turisti.

Prossimi appuntamenti del Mercatino dei Bambini in Via Strasburgo a Montesilvano per il mese di agosto il 14, 17, 21, 24 e 28. Il 30 agosto la chiusura dell’estate 2020 con la manifestazione “Bimbi…in Bici” organizzata con la Polizia Locale di Montesilvano.