Guardiagrele, approvato il bilancio consuntivo 2019

Primavera: “Abbiamo recuperato risorse che stanno risolvendo problemi annosi, raggiunto un avanzo di 450.000 € e approvato il Project financing per nuova pubblica illuminazione”

GUARDIAGRELE – “Sono felice di poter affermare che la cura che abbiamo somministrato alle casse del Comune ha funzionato!”. É l’annuncio di Marilena Primavera – Assessore. Bilancio – Programmazione finanziaria, contabilità, economato, tributi di Guardiagrele – che spiega: “Giovedì in Consiglio Comunale abbiamo abbiamo approvato il bilancio consuntivo 2019 che si è chiuso con un avanzo libero di 150.000 euro e uno da 400.000 euro vincolato, ovvero destinato agli investimenti”.

Nella stessa seduta si è approvato anche l’assestamento di bilancio nel quale, grazie ad una rinegoziazione dei mutui abbiamo destinato ulteriori 200.000 euro alle manutenzioni stradali.

Tante risorse che potranno essere impiegate per risolvere problemi che Guardiagrele soffriva da anni e anni.

“Le polemiche che leggo sul bilancio – commenta Primavera – lanciate da un’opposizione unipersonale in cerca disperata di visibilità per le prossime elezioni di settembre e che nasconde dietro toni urlati evidenti e dimostrabili responsabilità, passano dall’ovvio al risibile, per giungere all’arroganza di chi giudica a sproposito distorcendo la realtà.

Nella liceità dell’opporsi per posizioni politiche diverse bisogna, però, parlare responsabilmente e con la contezza dei fatti. Il populismo, come già abbiamo visto nel contesto nazionale in tutti i colori, sta fallendo miseramente. Oggi si parla con i fatti (reali)!”.

La chiosa dell’Assessore con un’altra nota positiva: “Con la Giunta Comunale, abbiamo approvato il progetto definitivo del Project Financing che permetterà di mettere a norma ed ampliare la rete della pubblica illuminazione di tutto il nostro comune. Nella stessa giunta si è approvato il progetto definitivo del Parcheggio di Comino e il rifacimento del manto stradale del tratto di Raselli”.