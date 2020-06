Luna protagonista della diretta del Gruppo Astrofili Frentani: ecco quando

Venerdì 5 giugno alle 21,30 su Facebook e YouTube nuovo incontro online dal titolo “Luna delle fragole” in occasione dell’eclissi di penombra parziale

LANCIANO – Venerdì 5 maggio alle ore 21,30, in occasione della “Luna piena delle fragole”, il Gruppo Astrofili Frentani organizza una diretta trasmessa sia su Facebook che su YouTube. Una nuova serata astronomica virtuale, questa volta dedicata all’oggetto che da sempre ha accompagnato la fantasia: la Luna.

Seguendo la tradizione delle serate astronomiche “in persona”, anche quella virtuale di venerdì prossimo sarà soprattutto un’occasione di confronto e di discussione. Mentre la Luna sarà ripresa dai telescopi dell’Associazione, e le immagini in diretta rimarranno protagoniste, l’attenzione sarà principalmente rivolta alle domande e ai commenti di chi vorrà seguire l’evento.

Elemento fondamentale in canzoni, poesie, romanzi, opere musicali, la Luna ha accompagnato tutta la storia umana, come simbolo, mistero e sfida. E ancora oggi è difficile non rimanere affascinati dalla visione offerta da una Luna piena come quella che spiccherà nel cielo del 5 giugno, arricchita da una eclisse di penombra parziale. La diretta Facebook e YouTube del Gruppo Astrofili Frentani, con la caratteristica informalità e interattività che contraddistingue le attività dell’Associazione culturale lancianese, sarà l’occasione per conoscere la geografia del nostro satellite, le caratteristiche dei suoi movimenti nel cielo e qualche curiosità alla quale spesso non si pensa.

La serata può essere seguita:

Collegandosi alla pagina Facebook del Gruppo Astrofili Frentani: https://www.facebook.com/gaf97

Canale YouTube del Gruppo Astrofili Frentani: http://youtube.com/channel/UCML_O2_25jC8uMtg25OpE7g/live

Il Gruppo Astrofili Frentani è nato nel 1997 con lo scopo di diffondere la cultura scientifica ed astronomica tra la popolazione e svolgere attività di ricerca. Dalla sua costituzione, l’Associazione ha svolto oltre 200 manifestazioni scientifiche in numerosi comuni d’Abruzzo e Molise, alle quali si aggiungono centinaia di ore di attività presso le scuole del territorio frentano. L’intensa attività di divulgazione scientifica del Gruppo era stata già riconosciuta nel 2009 con il conferimento del premio “Astroiniziative” da parte dell’Unione Astrofili Italiani.