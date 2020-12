Luminarie di Natale 2020 a Montesilvano: ecco dove

Il sindaco De Martinis riferisce che non ci sarà la classica accensione dell’albero di Natale nel giorno dell’Immacolata. Un simpatico panda illuminato è presente in piazza Trisi

MONTESILVANO – “Nonostante un Natale diverso dagli altri per via di questa maledetta pandemia quest’anno abbiamo illuminato Montesilvano con le luminarie installate in numerose vie. Abbiamo rinunciato a tutti gli eventi, le festività saranno molto sobrie, ma le luci vogliono essere un segnale di speranza per i cittadini e per i commercianti.

A piazza Diaz non ci sarà la classica accensione dell’albero di Natale nel giorno dell’Immacolata, abbiamo acceso oggi un abete di quasi cinque metri, che resterà piantato e che vedremo crescere per addobbarlo anche negli anni futuri. Abbiamo messo un panda illuminato in piazza Trisi e nei prossimi giorni accenderemo le luminarie anche al Colle dove in piazza Calabresi, oltre al tradizionale albero di Natale, installeremo un grande pacco regalo illuminato.

Il nostro pensiero va al commercio cittadino affinché queste luci possano sostenere i negozi della città e possano invogliare i montesilvanesi ad acquistare sul territorio per risollevare il più possibile l’economia locale”. É il messaggio del sindaco di Montesilvano, Ottavio De Martinis, riportato sulla sua pagina ufficiale Facebook dove informa sull’installazione delle luminarie natalizie.

Foto tratte dalla pagina Facebook del sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis