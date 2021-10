Luco dei Marsi, denuncia contro ignoti di LNDC per la cagnolina uccisa

Animal Protection è scesa in campo a fianco del sindaco del paese. “Chi ha pensato e attuato una violenza deve essere trovato e punito”

L’AQUILA – LNDC Animal Protestino ha sporto denuncia, per ora contro ignoti, verso chi ha commesso un gesto tanto crudele quanto premeditato. L’agghiacciante uccisione di un cane in provincia de L’Aquila a Luco dei Marsi, infatti, non può non avere giustizia: l’animale, come ormai noto, è stato legato a un albero e successivamente privato del microchip per fare sì che il proprietario non fosse rintracciabile. L’architettura del delitto fa immaginare l’inquietante scenario in cui deve essersi consumato il fatto e la pericolosità di chi l’ha commesso.

“Chi si è macchiato di una crudeltà del genere non può e non deve passarla liscia”, ha affermato Piera Rosati, Presidente LNDC Animal Protection, che ha continuato: “Persone che sono capaci di tali efferatezze e di prendersela in questo modo con un animale che non può difendersi, sono un pericolo per tutti. Vanno fermate e punite in modo severo. LNDC si mette a disposizione e rafforza l’invito ai cittadini di collaborare alle indagini tutt’ora in corso. Preghiamo chiunque possa dare informazioni utili di contattarci all’indirizzo avvocato@legadelcane.org o di chiamare le Forze dell’ordine. Aiutateci ad assicurare alla giustizia chi ha ucciso senza pietà questo povero cane”, ha concluso la presidente.

LNDC Animal Protection, quindi, si mette a fianco al sindaco di Luco dei Marsi, Marivera De Rosa, che sta seguendo da vicino il caso, per essere tutti uniti verso un comune obiettivo: trovare il colpevole e fare giustizia.