Lucia Magistro e Manuela Di Dalmazi per parlare di poesia e valori umani

Si svolgerà domani, 8 maggio il quarto appuntamento con “Presente!” che rende omaggio alla celebre performance “The Artist is Present” di Marina Abramović tenuta al MoMA di New York nel 2010

PESCARA – Sabato 8 maggio (dalle 10 alle 12), quarto appuntamento con “Presente!”. Letteratura come dialogo, relazioni, cordialità, voglia di mettersi in gioco, di entrare in contatto. A questo “Presente! 4” saranno con noi due scrittrici impegnate su temi di grande valenza sociale: Lucia Magistro (poetessa, attrice, promotrice culturale) con “Solo l’amore”; Manuela Di Dalmazi (poetessa) con “Ė tempo di disobbedire”.

Il programma prevede la presenza di uno o più scrittori e scrittrici in libreria come valorizzazione dell’esserci dopo oltre un anno di “assenza fisica” forzata dalle misure antivirus. Vogliamo riaffermare l’importanza della non virtualità dei rapporti umani e il bisogno di incontro, confronto, relazione che è parte fondante dell’individuo e di tutta la cultura umanistica. Il progetto avviato il 17 aprile andrà avanti fino al 15 giugno, ogni sabato mattina dalle ore 10 alle 12 presso la Libreria Mondadori Point a Pescara sud (Viale Pindaro 21).

Beniamino Cardines (scrittore, ideatore e coordinatore del progetto): “VoltapagineFest è un progetto che guarda alla letteratura come a una risorsa della collettività, un bene comune. Il progetto speciale PRESENTE! riaffida alla presenza dello scrittore in libreria, quel necessario contatto di relazione che è scambio empatico di emozioni storie vissuti, tra l’autore e i lettori. Ringrazio Rosetta Clissa (poetessa) e Antonella Chiacchiaretta (libraia) che hanno collaborato all’organizzazione dell’evento con grande entusiasmo e professionalità, senza mai avere un attimo di esitazione nonostante i numerosi problemi. Infine crediamo sia importantissimo tornare a valorizzare il tempo dell’ascolto e dell’incontro come un tempo formativo e informativo, esperienziale, quindi permeato di valore e valori umani condivisibili. Ringraziamo per la grande sensibilità sociale il Sindaco di Bolognano Guido Di Bartolomeo e la Vice Sindaca Adelaide Chiacchia, il Sindaco di Pescara Carlo Masci e Mariarita Paoni Saccone assessora alla cultura del Comune di Pescara, il consigliere comunale Adamo Scurti e tutti gli scrittori che saranno nostri ospiti.”

VoltapagineFest/letteratura e nuove socializzazioni, nasce dalla volontà di aprire un fronte culturale collaborativo e partecipato, creando una rete di associazioni e realtà artistiche che si muovono nell’ambito della letteratura e promuovono la lettura, il libro, gli autori e le autrici abruzzesi e non solo. Hanno collaborato: Ooops! (scrittura e narrazione) – progetto NAC e progetto “scrittori speciali – letteratura e disabilità”; La Casa di Cristina onlus; AP/ArteProssima – pinacoteca d’arte contemporanea; Libreria Mondadori Point; coop La Minerva; USACLI Pescara; Bibliodrammatica aps.

Il progetto ha il Patrocino del Comune di Pescara e del Comune di Bolognano.