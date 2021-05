L’onorevole Luca Toccalini in visita oggi al porto di Giulianova

GIULIANOVA – Questa mattina il sindaco Jwan Costantini ha ricevuto la visita del Segretario Federale della Lega Giovani, l’onorevole Luca Toccalini. L’incontro politico è avvenuto al porto alla presenza del Segretario Regionale Lega Giovani Francesco De Santis e del consigliere regionale Emiliano Di Matteo.

“Sono venuto a Giulianova innanzitutto per incontrare il sindaco Costantini – ha dichiarato il segretario Toccalini – in quanto amministratore giovane, preparato e competente, con cui lavoreremo molto bene insieme sulle tematiche giovanili. Siamo venuti inoltre per dare un segnale importante a favore delle attività ittiche del territorio che sicuramente stanno vivendo un momento difficile come tutte le altre attività durante quest’anno di pandemia e siamo a completa disposizione anche per stimolare tanti ragazzi ad avvicinarsi a questo settore. Ho avuto l’opportunità, oggi, di fare un giro su uno dei pescherecci della marineria giuliese e per me è stata una esperienza bellissima, e lo dico anche come pescatore amatoriale.

Noi a Milano abbiamo l’idroscalo ma non è la stessa cosa ed ho ritenuto opportuno rendermene conto venendo qui, sui luoghi della pesca. Coinvolgerò Jwan Costantini anche in Anci Giovani, di cui è presidente un altro giovane sindaco di Montecatini Terme, Luca Baroncini. Tra l’altro vogliamo ricordare che è stato un anno molto difficile per i giovani che sono stati considerati gli untori di questa pandemia ma che, in realtà, sono la categorie che ha più sofferto. Su questo argomento ci stiamo organizzando, come avviene in Francia, istituendo delle visite psicologiche gratuite pagate dallo Stato”.