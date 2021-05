Covid, a Fossacesia nuova giornata di vaccinazioni: ecco quando

Il 16 maggio la palestra Polivalente di via 1° Maggio, sarà aperta dalle ore 8:30 alle 13:30 e nel pomeriggio dalle 14:30 alle 19:30

FOSSACESIA – Domani, 16 maggio, presso la Palestra Polivalente di Fossacesia, sarà di nuovo disponibile per un’altra giornata dedicata alle vaccinazioni anti-Covid. A disposizione degli utenti, 200 dosi di vaccino Pfizer. L’impianto sportivo di via 1° Maggio, sarà aperto dalle ore 8:30 alle 13:30 e nel pomeriggio dalle 14:30 alle 19:30.

“Siamo molto orgogliosi di poter dare di nuovo il nostro contributo per la campagna vaccinale e di mettere il nostro spazio a disposizione della comunità – dichiara il Sindaco, Enrico Di Giuseppantonio. Ancora una volta la Direzione Generale della Asl Lanciano-Vasto-Chieti, nella persona di Thomas Schael, ha permesso alla nostra città di promuovere l’iniziativa, che vedrà impegnati a titolo volontario e gratuito tanto i medici di base, che quelli in pensione, personale infermieristico e i volontari della Protezione Civile Comunale, che assisteranno tutti coloro che aderiranno e si sottoporranno alla vaccinazione. A loro rivolgo la mia gratitudine perché con grande senso di altruismo contribuiscono in maniera determinante alla campagna di immunizzazione della popolazione di Fossacesia, Santa Maria Imbaro, Mozzagrogna e Rocca San Giovanni, che è l’obiettivo sul quale tutti insieme lavoriamo”.