“Lu brilloche” in scena al Teatro D’Annunzio a Pescara: ecco quando

Il 29 agosto serata di divertimento e solidarietà in cui parte del ricavato sarà devoluto alle attività solidali del Kiwanis Chieti Pescara

PESCARA – Domenica 29 agosto al Teatro D’Annunzio di Pescara andrà in scena “Lu brilloche”. Sarà una serata di divertimento e solidarietà in cui parte del ricavato sarà devoluto alle attività solidali del Kiwanis Chieti Pescara G.D’Annunzio rivolte ai bambini e diversamente abili.

Ritorna sulla scena, a grande richiesta, l’esilarante commedia brillante, già cavallo di battaglia con decine e decine di repliche e fiore all’occhiello nel repertorio della storica compagnia teatrale San Rocco delle Piane.

Il testo, sapientemente ideato dallo scrittore Ernani Troiano, coinvolge fin da subito lo spettatore nelle comicissime vicende della povera e affamata famiglia Fischietto, che cerca come può, soprattutto con la prorompente e sagace padrona di casa Catarina Sarchiapone, di sbarcare il lunario. L’evento che scatena e accelera improvvisamente l’azione scenica è lo scontro, testa contro testa, tra il marito di Catarina, lo sconclusionato e buffo Felice Fischietto, e un ricco possidente, il cavaliere Pasquale di Pasquale, per accaparrarsi un gioiello – “lu brillocche” per l’appunto – caduto su un marciapiedi. Da questa terribile “capocciata” i due si scambiano, misteriosamente, la propria personalità innescando una mirabolante e spassosa serie di equivoci, litigi e discussioni che sfoceranno nel divertentissimo putiferio finale di accuse e controaccuse che scioglierà il groviglio iniziale. I classici temi farseschi della fame, dello scontro tra poveri e ricchi, dell’identità come maschera sociale vengono così rivisitati e rappresentati secondo un punto di vista originale e comicamente coinvolgente.

Appuntamento irrinunciabile con la simpatia e sane grasse risate assicurate grazie all’organizzazione della Massimo Di Francesco Produzioni e agli strepitosi attori Pierluigi Di Clemente, Ilaria Valenti, Gianni Sprececenere, Paolo Diodato, Mariagrazia Aceto, Valerio Vespucci, Claudia Rolando e Giacomo Rasetti con la regia di Paolo Diodato.

Nel rispetto delle vigenti normative anti Covid.