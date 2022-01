SPOLTORE – L’Abruzzo torna a sorridere grazie al Lotto: nel concorso del 18 gennaio, come riporta Agipronews, la ruota di Palermo porta in dote 64.500 euro a un giocatore di Spoltore, in provincia di Pescara, che aveva puntato 1,50 euro sui numeri 12-24-36-48. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 6,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 61,4 milioni dall’inizio dell’anno.

Lotto, vinti 64.500 euro a Spoltore nell’estrazione del 18 gennaio ultima modifica: da