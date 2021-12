Lorenzo Piazza non é più un giocatore dell’Impavida Ortona

Rescisso consensualmente il contratto che li legava per la stagione 2021/2022. Lo ha annunciato la società tramite un comunicato

ORTONA – “La Sieco Service Impavida Pallavolo Ortona ed il palleggiatore Lorenzo Piazza hanno rescisso consensualmente il contratto che li legava per la stagione sportiva 2021/2022. A Piazza il nostro ringraziamento per l’impegno profuso e un “in bocca al lupo” per il proseguo della stagione“. Lo ha annunciato così l’Ufficio Stampa della Sieco Service Impavida Pallavolo Ortona.