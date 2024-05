Luca Rossato, chi é il nuovo opposto della Sieco Impavida Ortona

Ventitré anni, proviene dalla Monge Gerbaudo Volley Savigliano. É il nuovo impavido per la stagione 2024-2025 della Serie A3

ORTONA – Continuano le novità in Casa Impavida. Dopo aver svelato il nome del nuovo tecnico, è tempo di conoscere il braccio armato per la stagione 2024 / 2025 della Serie A3 Credem Bancastagione 2024 / 2025 della Serie A3 Credem Banca. Si tratta dell’opposto Luca Rossato, proveniente dalla Monge Gerbaudo Volley Savigliano.

Nato a Latina il 27 gennaio del 2001, Luca Rossato è un giovane Opposto di 200 centimetri d’altezza. Luca muove i suoi primi passi nel mondo della pallavolo giocando a 14 anni nel settore giovanile del Sabaudia. L’impatto deve essere buono perché già l’anno successivo Luca è scritturato per giocare con la prima squadra in Serie B. A partire dal 2018, le strade di Sabaudia e di Rossato si separano e per l’opposto si apre la porta della Top Volley Latina.

Latina suona come “Superlega” ma per Luca Rossato c’è prima una stagione di acclimatamento con le squadre giovanili a disputare un Campionato Under 20 e una Serie C. La svolta arriva quindi nella stagione 2019/2020 e Luca Rossato viene chiamato a giocare la Superlega con la maglia della Top Volley Cisterna Latina. L’esordio in massima serie giunge nella stagione successiva, la 2020/2021, nella quale fa registrare 13 ingressi soprattutto come arma tattica al servizio.

Per spiccare il volo, però, il giovane Rossato ha bisogno di farsi le ossa e così comincia la sua parabola ascendente scegliendo di giocare in A3. Si riparte dunque da dove tutto era cominciato. Sabaudia, che nel frattempo ha conquistato la terza serie Nazionale lo riaccoglie tra le sue braccia. Nella prima stagione realizzerà 157 punti mentre nella seconda, sempre nella cittadina laziale, ne metterà a referto più del doppio: 375.

Per la stagione 2023/2024, Luca decide di fare un ulteriore passo in avanti ed uscire dalla sua “comfort zone”. Lo fa accettando la chiamata della Monge Gerbaudo di Savigliano con la quale aumenta notevolmente i giri arrivando a segnare la bellezza di 517 punti che gli valgono il terzo posto tra i migliori realizzatori dei due gironi di Serie A3.

Questa però è storia passata. Adesso Rossato è un giocatore impavido pronto a continuare la sua crescita in riva all’adriatico. «Ho scelto la Sieco perché la considero la squadra perfetta per crescere e migliorare ulteriormente il mio gioco. Sono già stato ad Ortona un paio di anni fa ma questa volta sarò li da membro della squadra e non da avversario. Ci sarà da lottare ma sono convinto che la squadra farà grandi cose. Un saluto ai tifosi. Ci vediamo presto»

Luca Rossato

Data di Nascita: 27/01/2021

Luogo: Latina

Nazionalità Sportiva: Italiana

Ruolo: Opposto

Altezza: 200 cm

2024/2025 Sieco Service Impavida Ortona Serie A3

2023/2024 Monge Gerbaudo Savigliano Serie A3

2022/2023 SSD Sabaudia Serie A3

2021/2022 Opus Sabaudia Serie A3

2020/2021 Top Volley Cisterna Serie A1

2019/2020 Top Volley Cisterna Serie A1

2018/2019 Top Volley Latina Settore Giovanile Under 20

2018/2019 Top Volley Latina Serie C

2017/2018 SSD Sabaudia Serie B

2016/2017 SSD Sabaudia Serie B

2015/2016 SSD Sabaudia Settore Giovanile