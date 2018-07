Lorenzo Iezzi vicellanatore alla Pallavolo Teatina 2018 – 2019

“Arrivo con entusiasmo e voglia di fare, pronto a imparare e fare un passo in avanti nel mio percorso. Pronto a imparare e fare un passo in avanti nel mio percorso”

CHIETI – Dopo l’annuncio della conferma di Alceo Esposito, ecco un volto nuovo nello staff tecnico della CO.GE.D. Pallavolo Teatina 2018/2019. Lorenzo Iezzi, ragazzo di Chieti prossimo a compiere vent’anni, affiancherà il primo allenatore nella guida della squadra e sarà il responsabile della raccolta e successiva elaborazione delle statistiche, di squadra e individuali, durante le partite. Nonostante la giovane età, Lorenzo allena già da cinque anni, e ha conquistato il patentino da allenatore due anni fa. Oltre ad aver lavorato con squadre giovanili, la passata stagione è stato viceallenatore in serie D e si sta specializzando nella pallavolo femminile. L’esperienza nella CO.GE.D. sarà per lui una bella occasione di crescita e di confronto:

“Sì, arrivo con entusiasmo e voglia di fare, pronto a imparare e fare un passo in avanti nel mio percorso. Ringrazio il presidente e la società per l’occasione che mi viene data, perché è vero che ho già una buona esperienza in relazione alla mia età, ma entrare nello staff di una squadra di B2 mi darà l’opportunità di misurarmi con un livello superiore e, certamente, di migliorarmi. Conosco chi mi ha preceduto nel ruolo di vice nelle ultime due stagioni (Maurizio Ricci ed Enrico Febo), ed anche se loro, per motivi diversi, non hanno terminato i rispettivi campionati, io non ho timori da questo punto di vista, perché arrivo con la massima umiltà e con il desiderio di imparare e di mettere a disposizione quel che già so fare. Le statistiche sono un aspetto fondamentale della pallavolo e so che fino allo scorso anno se ne occupava il presidente: ora, se vorrà, potrà vedersi le partite dalla tribuna! A parte gli scherzi, spero di dare una mano. So che la società ha costruito un’ottima squadra, anche se devo ammettere che quasi tutte le giocatrici le conosco solo di nome e nei loro numeri. Ci sarà tempo di conoscerle e mi auguro che sia un anno di crescita per tutti!”.