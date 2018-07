Loredana Bertè regina della Notte Bianca di Pescara

La cantante, nell’evento tra i più attesi dell’estate pescarese, conquista migliaia di fans. Le foto del live del 14 luglio 2018

PESCARA – Tra gli eventi più seguiti e decisamente più apprezzati dell’edizione 2018 della Notte Bianca dell’Adriatico, svoltasi lo scorso sabato 14 luglio c’è il concerto di Loredana Bertè. Si è aperto intorno alle 22.20 il live che ha portato all’Arena del mare di Pescara migliaia di fans della cantante, apprezzata lo scorso anno a Francavilla al Mare ma presente con il suo live anche a Trasacco tanto per restare in Abruzzo. Dal titolo “Amiche si – Summer Tour 2018” proseguirà toccando diverse località per l’Italia da Recanati il 19 luglio a Rimini il 9 agosto ma anche Marina di Pietrasanta il 12 e ancora Casalvieri il 17 e il Nova Siri il 19, Marina Capo d’Orlando il 24.

Sulle note di “Jazz” e a seguire di “Io amici non ne ho” si apre il concerto che ha subito riproposto grandi successi del passato da “Il mare d’inverno” a “Luna”, dal ruggente ” Padre davvero” ai suo medley che hanno fatto riassaporare gli anni d’oro della cantante. Con lei sul palco la voce inconfondibile di Alice Cooper che ha incantato tutti con il celebre brano “E non finisce mica il cielo” e che è stata sempre prezioso supporto vocale alla Bertè.

Non da meno i musicisti, da Ivano Zanotti alla batteria ad Alberto Linari (tastiere), Pierluigi Mingotti (basso), Andrea Morelli (chitarra), Alessandro De Crescenzo (chitarra) che, hanno regalato un’ora e mezza di ottima musica. Grintosa e pronta a fare emozionare con il suo celebre inconfondibile timbro di voce, la cantante dopo aver regalato due perle musicali del passato come “Non sono una signora” e “Sei bellissima” nel bis ha fatto ascoltare il suo ultimo singolo “Non ti dico no” realizzato con i Boombadash e ha salutato i suoi fans con gli indimenticabili “La luna busso” e “In alto mare”.

CONCERTO LOREDANA BERTÈ A PESCARA – LA SCALETTA DEI BRANI

Jazz

Io amici non ne ho

Il mare d’inverno

Un po’ di tutto

J’adore Venice

Luna

Padre davvero

1° medley madre (Madre metropoli, Indocina, Zona venerdì)

Da queste parti stanotte

É andata così

E non finisce mica il cielo (canta Aida Cooper)

2° medley (Fotografando, Proiezioni, La pelle dell’orso, Ho chiuso col Rock’n’ roll)

Re

I ragazzi di qui

Dedicato

Non sono una signora

Sei bellissima

bis

Non ti dico no

E la luna bussò

In alto mare

Foto di Roberto di Blasio