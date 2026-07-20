Piacere, Abruzzo! A Lancianofiera il primo Salone regionale del Turismo

REGIONE – Creare una sinergia concreta tra territori, istituzioni e imprese, valorizzare le eccellenze locali e promuovere il brand Abruzzo in modo coordinato sui mercati nazionali e internazionali. Nasce con questa mission “Piacere, Abruzzo!”, il primo Salone regionale del Turismo, in programma dal 2 al 4 ottobre 2026 negli spazi di Lancianofiera – Polo Fieristico d’Abruzzo, nuova casa dell’offerta turistica regionale.

Presentato a Pescara nella sede della Regione, l’evento segna una svolta strategica per il settore. Il Sottosegretario al Turismo Daniele D’Amario ha evidenziato il cambio di paradigma: “L’Abruzzo non si sogna, si vive. Non portiamo più la regione nel mondo: è il mondo che viene a scoprire l’Abruzzo, direttamente a casa nostra”. Un messaggio rafforzato dai numeri: +14% di turismo internazionale nei primi sei mesi del 2026, terza crescita in Italia, e quasi 9 milioni di presenze nel 2025.

Accanto a D’Amario, alla presentazione sono intervenuti Ombretta Mercurio (presidente Lancianofiera), Tosca Chersich e Salvatore Florimbi (Camere di Commercio Chieti-Pescara e Gran Sasso), Claudio Ucci (Abruzzo Travelling) e l’assessore del Comune di Lanciano Maria Ida Troilo, a testimonianza di una rete istituzionale compatta e orientata allo sviluppo.

BuyAbruzzo: oltre 30 tour operator esteri già confermati

Il Salone si articolerà in due dimensioni complementari.

La prima, business, è dedicata al B2B con BuyAbruzzo, area in cui strutture ricettive, consorzi e imprese incontreranno buyer nazionali e internazionali. Sono già più di 30 i tour operator esteri che hanno confermato la partecipazione, segnale di un interesse crescente verso la destinazione Abruzzo.

Spazi esperienziali per cittadini, famiglie e appassionati

La seconda dimensione è aperta al pubblico: workshop, laboratori sul turismo responsabile, percorsi enogastronomici e attività pensate per far vivere l’Abruzzo attraverso esperienze autentiche, in linea con il claim della campagna: “L’Abruzzo non si sogna, si vive”.

Eventi estivi e fam trip nelle quattro province

In vista del Salone, Regione e partner lanceranno un ricco calendario di eventi fuori salone durante l’estate e una serie di fam trip esperienziali nelle quattro province – Teramo, L’Aquila, Pescara e Chieti – riservati ai buyer internazionali, per far conoscere dal vivo territori, prodotti e identità locali.

Una partnership istituzionale per un Abruzzo più competitivo

“Piacere, Abruzzo!” è sostenuto da una rete istituzionale che comprende Regione Abruzzo, Camere di Commercio Chieti Pescara e Gran Sasso, Lancianofiera e Abruzzo Travelling: un modello di governance condivisa che punta a rendere l’Abruzzo più competitivo e riconoscibile sui mercati turistici globali.