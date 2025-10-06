PESCARA – Massimo Lopez e Tullio Solenghi tornano in Abruzzo con il loro nuovo spettacolo di arti varie, “Dove eravamo rimasti”, scritto dai due protagonisti con la collaborazione di Giorgio Cappozzo, accompagnati dalla Jazz Company diretta dal M° Gabriele Comeglio. Una produzione International Music and Arts, in collaborazione con Stemal, organizzata da Alhena Entertainment.
Date e luoghi
20 gennaio 2026 – Teatro dei Marsi, Avezzano
21 gennaio 2026 – Teatro Massimo, Pescara
Inizio spettacoli: ore 21.00
Biglietti
In vendita da lunedì 6 ottobre alle ore 12.00 sui circuiti TicketOne e Ciaotickets, online e nelle prevendite autorizzate.
Teatro dei Marsi – Avezzano
Platea: € 49,00
Galleria: € 38,00
Disabili: € 38,00
Teatro Massimo – Pescara
Poltronissima: € 48,00
Poltrona / Palchi / Disabili: € 42,70
Galleria: € 34,50
Lo spettacolo
“Dove eravamo rimasti” è una dichiarazione d’affetto al pubblico, una ripartenza che nasce dal desiderio di ritrovare quella “famiglia allargata” che ha accompagnato Lopez e Solenghi nel successo del precedente “Show”. Tra sketch, brani musicali, contributi video, e momenti di comicità fulminante, il duo propone:
Una lectio magistralis firmata Sgarbi/Lopez
Un omaggio all’avanspettacolo
Un surreale confronto Mattarella/Papa Bergoglio
Il tutto cucito da un filo conduttore intimo e brillante: una chiacchierata tra amici, dove il pubblico diventa parte integrante dello spettacolo.
La Jazz Company del M° Comeglio torna sul palco come spalla musicale irrinunciabile, cornice sonora di uno show che promette emozione, ironia e stupore