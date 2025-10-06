PESCARA – Massimo Lopez e Tullio Solenghi tornano in Abruzzo con il loro nuovo spettacolo di arti varie, “Dove eravamo rimasti”, scritto dai due protagonisti con la collaborazione di Giorgio Cappozzo, accompagnati dalla Jazz Company diretta dal M° Gabriele Comeglio. Una produzione International Music and Arts, in collaborazione con Stemal, organizzata da Alhena Entertainment.

Date e luoghi

20 gennaio 2026 – Teatro dei Marsi, Avezzano

21 gennaio 2026 – Teatro Massimo, Pescara

Inizio spettacoli: ore 21.00

Biglietti

In vendita da lunedì 6 ottobre alle ore 12.00 sui circuiti TicketOne e Ciaotickets, online e nelle prevendite autorizzate.

Teatro dei Marsi – Avezzano

Platea: € 49,00

Galleria: € 38,00

Disabili: € 38,00

Teatro Massimo – Pescara

Poltronissima: € 48,00

Poltrona / Palchi / Disabili: € 42,70

Galleria: € 34,50

Lo spettacolo

“Dove eravamo rimasti” è una dichiarazione d’affetto al pubblico, una ripartenza che nasce dal desiderio di ritrovare quella “famiglia allargata” che ha accompagnato Lopez e Solenghi nel successo del precedente “Show”. Tra sketch, brani musicali, contributi video, e momenti di comicità fulminante, il duo propone:

Una lectio magistralis firmata Sgarbi/Lopez

Un omaggio all’avanspettacolo

Un surreale confronto Mattarella/Papa Bergoglio

Il tutto cucito da un filo conduttore intimo e brillante: una chiacchierata tra amici, dove il pubblico diventa parte integrante dello spettacolo.

La Jazz Company del M° Comeglio torna sul palco come spalla musicale irrinunciabile, cornice sonora di uno show che promette emozione, ironia e stupore